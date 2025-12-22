Los catalanes se gastan 52,70 euros en lotería para el Gordo de Navidad en 2025, un 1% más

Los catalanes se han gastado una media de 52,70 euros este 2025 en lotería para el sorteo extraordinario del Gordo de Navidad. Las ventas de décimos en Catalunya han recaudado 428,12 millones de euros, un incremento del 1,09% respecto a 2024, según estimaciones de Loterías y Apuestas del Estado. En total, los españoles han desembolsado 3.554 millones de euros en la compra de lotería para esta Navidad, un 1,4% más que el año pasado.

La provincia catalana donde, en proporción, sus ciudadanos han dedicado más dinero en esta ocasión al Gordo ha sido Lleida. Las administraciones de lotería han ingresado 49 millones en la demarcación, un 1,17% más que en 2024. Cada leridano apuesta 106,97 euros de media.

El gasto en lotería en Tarragona ha sido de 45 millones de euros, que equivale a 51,42 euros por persona. Es un aumento del 2,62% respecto a hace un año. Loterías ha cosechado 37,3 millones en Girona (1,19% más que en 2024), con 44,99 euros en proporción por ciudadano, mientras que en Barcelona se han invertido 296,7 millones en décimos, un 0,84% más que un año atrás. Cada barcelonés juega 49,79 euros de media.

En el conjunto de España, quienes más dinero han destinado a hacerse con décimos son las castellano-leoneses, con 118,01 euros por cabeza. Les siguen los asturianos (115,04 euros por persona) y los riojanos (107,74 euros por persona).