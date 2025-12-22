Sonó la flauta y sonó la banda entera: premiazo de 17 millones para los músicos de Teulada

Sonó la flauta (la suerte) y sonó toda la banda de música. "Es un premio supersocial", ha destacado el presidente de la Agrupació Musical Cultural de Teulada, Héctor Andrés. "Estoy en una nube. Es un premio que llega a muchísimas familias. Somos un centenar de músicos y unos trescientos socios. Y hemos venido a celebrarlo a lo grande". Los músicos han cogido sus instrumentos y han acudido a la administración El Fortí de Moraira, de la familia Caselles y fundada en 1987. La administración ha repartido 21.180.000 euros del cuarto premio de la Lotería de Navidad, el 25508. Cada décimo se lleva 20.000 euros. La banda es fija de este número. Ha vendido 850 décimos. Ha repartido 17 millones de euros. La sinfonía de la suerte.

"Una banda de música es la institución más importante de un pueblo", ha destacado Mila Caselles, de la administración el Fortí. "Visca la banda! Y que no pare la música", ha proclamado el presidente. Y la música ha sonado mientras Mila, Rosana y Enrique, los hermanos de esta administración, descorchaban botellas de champán. Y se han acercado otros vecinos agraciados, como Isa, que tiene un restaurante, y que ha afirmado que los 20.000 euros le vienen de fábula. Mientras, Sonia, que es de Benissa y que le compra el número de la banda de Teulada todos los años a una compañera de trabajo, ha ido a la administración a jugar un Euromillones, convencida de que la Lotería de Navidad le había sido esquiva. Pero allí mismo ha visto la fiesta, el bullicio, y ha preguntado. "Y he empezado a temblar. Pero si ese décimo también lo llevo yo. Pues no sé que haré. La cuesta de enero será menos cuesta y este año, en lugar de langostinos, pues igual compramos gamba roja".

Mila Caselles, de la administración El Fortí, descorcha el champán / A. P. F.

Una serie, 200.000 euros, de este número se ha ido a Pedreguer. Enrique Caselles ha indicado que clientes fijos de Madrid y de León también llevaban el décimo. La administración está en el "rovellet" de la turística Moraira.

Música y fiesta grande en la administración de lotería de Moraira / A. P. F.

El alcalde, Raúl Llobell, también ha acudido a felicitar a los vecinos. Él no llevaba el décimo.

"Es muy emocionante. Llevamos la banda en el corazón. Este premio también demuestra que es una entidad muy social, muy arraigada. La música es lo más grande", ha exclamado Héctor Andrés.

La banda: cultura, "germanor" y una gran familia

"Sí, que vienen los músicos", ha anunciado Rosana Caselles, quien se abrazaba con todos los premiados que llegaban a la administración. Se ha montado una buena. Música y más música. Fiesta y saltos de alegría. Este premio ha llegado con la mejor música, la de la banda. "Nos hace superfelices. Hace dos años dimos un segundo premio, pero no es lo mismo. Hemos vendido 1.100 décimos, lo que equivale a más de 21 millones de euros. Y lo que más nos satisface es que le toque a la banda, a músicos veteranos, a músicos jóvenes, a todas estas familias", ha expresado Mila Caselles. "No hay una asociación que represente más a un pueblo que su banda de música. Es cultura, germanor y una gran familia".