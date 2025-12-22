Lista oficial de Lotería de Navidad 2025, en PDF: consulta los premios
Un año más Loterías y Apuestas del Estado ha repartido la suerte en millones de hogares de toda España. La Lotería de Navidad 2025 ha tenido en vilo a toda la población durante unas horas y ha conseguido traer la ilusión y la esperanza de ganar el Gordo o alguno de los premios principales.
Son muchos los que a estas horas disfrutan del premio conseguido y celebran que la Diosa Fortuna les haya visitado para traerles un buen regalo de Navidad.
Lista de premios en PDF
Aquí podrás consultar la lista oficial de premios del sorteo de la Lotería de Navidad 2024 en PDF tan pronto como Loterías y Apuestas del Estado la haga pública, en cuanto finalicen las verificaciones de los números extraídos.
Mientras tanto, puedes comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad en nuestro buscador:
