Lotería de Navidad
El Gordo descarga una lluvia de millones en una de las zonas más golpeadas por los incendios de León: "Es una emoción muy grande"
La administración de La Bañeza, símbolo de la solidaridad y la movilización tras los fuegos, ha vendido 117 series
Lotería de Navidad 2025, en directo | Última hora de El Gordo y comprobar números premiados
El Gordo, la gran bolsa de millones del sorteo de la Lotería de Navidad, no se ha hecho esperar. Justo a las 10.45 horas, ha salido el primer premio del sorteo, el 79.432, que ha descargado una lluvia de millones –728 millones– en varias comarcas de León afectadas por los gravísimos incendios del verano pasado. En total, el premio ha repartido con 728 millones.
En ciudad de La Bañeza –símbolo de la solidaridad y la movilización ciudadana tras los fuegos forestales y de donde procedía íntegro el número agraciado–, pero que después se ha repartido por intercambios, se han llegado a vender 117 series del primer premio en la administración de lotería situada en la céntrica Plaza Obispo Alcolea.
De hecho, tres asociaciones, dos vinculadas al fútbol y otra de campaneros, han sido las encargadas de repartir 468 millones de euros correspondientes al primer premio.
"Es una emoción demasiado grande", ha balbuceado entre lágrimas la trabajadora de la Administración Número 1 de La Bañeza, Patricia Vecino, que ha repartido este lunes nada menos que 468 millones de El Gordo. Entre el ajetreo de celebraciones, esta empleada que lleva 17 años en este despacho ha apuntado que el premio está "muy repartido y entre gente que lo necesita muchísimo".
Abonados al número
Vecino ha explicado que la administración, la número 1 situada en la Plaza Obispo Alcolea, está abonado a este número 79.432 y que "muchas series" han ido a parar también a Villablino, otra de las localidades agraciadas con El Gordo.
La empleada, que entre llamada y llamada, sigue trabajando "atendiendo a la gente" que se está acercando al despacho, ha indicado que habían repartido premios, pero que como este "ninguno evidentemente".
Un premio que llega después de un año convulso, tanto por los incendios que han asolado la provincia como por el cierre de Azucarera, una planta que daba trabajo a cerca de 200 familias. "No os podéis imaginar el sentimiento que hay aquí, por todo lo que había pasado en el verano y también porque el cierre de la planta había afectado a mucha gente. Esto es una alegría inmensa", ha finalizado.
Parte de ese Gordo ha sido vendido por el club La Bañeza F.C., equipo fundado hace 40 años que cuenta con unos 300 socios, la mayor de ellos de "gente obrera" a la que ha llegado el 79.432 que se ha vendido por décimos entre jugadores, padres y vecinos de la zona.
La Bañeza F.C juega en Primera Regional, está en puestos de play-off y lleva siete partidos seguidos ganados. "Compramos el estadio del Valladolid para los amistosos", ha bromeado Miguel Ángel Ferrera, socio del club que ha repartido la suerte entre los bañezanos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lotería de Navidad 2025, en directo | Últimas noticias del sorteo de El Gordo, premios y dónde comprar décimos
- Comprobar Lotería Navidad 2025: consultar si mi décimo tiene premio
- Dónde se ha vendido 'repartidito' el 70.048: la administración de Chueca (Madrid) del segundo premio de la lotería de Navidad 2025 ya repartió el Gordo el Niño
- Las 10 cosas que no deberías hacer si ganas la Lotería de Navidad
- Diferencias entre décimo, billete, número y serie de la Lotería de Navidad 2025
- ¿Cuántas series tiene cada número de la Lotería de Navidad?
- Tongo en la Lotería de Navidad: ¿Te acuerdas del incidente con las bolas?
- Los expertos avisan sobre lo que no deberías comprar si ganas la Lotería de Navidad