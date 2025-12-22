El Gordo cae en la zona de León castigada por los incendios y esquiva a Catalunya

El 79.432, ganador del Gordo de la Lotería de Navidad, ha dejado una lluvia de millones en León, una provincia marcada este año por los incendios de verano, que calcinaron unas 120.000 hectáreas, y varios siniestros mineros mortales. En total, el número, que ha salido a las 10.45, ha repartido hasta 728 millones (400.000 euros por décimo) en participaciones vendidas principalmente en La Bañeza, Villablino y Pola de Gordón.

La zona de Villablino estuvo afectada gravemente por el fuego de Orallo, que se declaró el 9 de agosto y que tardó más de una semana en extinguirse. El pueblo de La Bañeza, conocido por su Gran Premio de Velocidad de Motos, tuvo que poner en marcha albergues y dependencias municipales para alojar a unas 3.000 personas desalojadas durante los fuegos. El pequeño pueblo de Manzaneda, de 20 habitantes, concentró 350 décimos vendidos.

En esta misma localidad, el equipo de fútbol La Bañeza FC fue el encargado de vender decenas de participaciones, que ahora se han convertido en 268 millones de euros, entre jugadores, familias y vecinos. El club, que cuenta con 300 socios, juega en primera regional y lleva siete partido seguidos ganados. Varios de sus socios, tras la alegría del Gordo, bromeaban con comprar el estadio del Valladolid y con fichar a estrellas mundiales como Mbappé y Vinícius. Una pequeña parte del Gordo, no obstante, se vendió fuera de León, desde una administración de la calle Ricardo Ortiz de Madrid que ha distribuido 4 millones de euros.

Los trabajadores de Bimba y Lola en Vigo, tras conocer que tenían el segundo premio de la lotería / SALVADOR SAS / EFE

El segundo premio de la Lotería también ha caído en la capital, en una administración de la calle Barquillo en la que ya repartió parte el Niño de 2024. Esta vez, han vendido íntegramente el 70.048, que ha supuesto 248,5 millones de euros y que ha sido primer gran premio en cantarse, a las 9.20 horas. La mayor parte de este segundo premio se ha vendido 'online' y la mayoría de los agraciados son los trabajadores de la empresa téxtil de Vigo Bimbo y Lola, aunque como mínimo tres décimos del premio han ido a vecinos del barrio.

Doble premio

En Catalunya, el Gordo volvió a pasar de largo y el balance es discreto: apenas unos 12,5 millones de euros repartidos en la comunidad, pese a que este año se habían jugado algo más de 428 millones. La tendencia confirma la racha a la baja de los últimos años: en 2023 se distribuyeron unos 60 millones, en 2024 rondaron los 30 y en 2025 la cifra ha vuelto a recortarse hasta esos 12,5 millones, uno de los datos más bajos de los últimos años.

El principal pellizco catalán se concentró en Sant Boi de Llobregat. La administración número 5 vendió 15 series del tercer premio, el 90.693, y dejó 7,5 millones de euros en el barrio de Marianao. Este número está premiado con 50.000 euros por décimo. El establecimiento, que ya repartió un segundo premio el año pasado y al que este año le ha caído también un cuarto, se dio a conocer entre los vecinos por la "calva" de un hombre presente a la que muchos clientes frotaron el décimo en busca de suerte.

Parte de esos décimos no se han colocado en ventanilla, sino a través del cercano Bar 28, donde varios vecinos compraron a medias con familiares o amigos. Además, el tercer premio también ha dejado un millón de euros más entre El Prat de Llobregat y Sant Joan de les Abadesses, con una serie vendida en cada localidad. El resto del número, cantado a las 11.12 de la mañana, ha provocado alegrías en Alicante, León, A Coruña, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Madrid, Granada y Bizcaia. Estas dos últimas provincias han sido las más beneficiadas, al repartir 98 series en los pueblos de Santa Fe y de Igorre.

La segunda plaza catalana más favorecida ha sido Badalona gracias a un cuarto premio, el 78.477, que deja 2 millones de euros al venderse diez series. En este caso, los premiados son principalmente habitantes del barrio. Ese mismo número también ha repartido suerte en Olot, donde se consignó una serie. A lo largo de la mañana, el segundo cuarto premio, el que más se ha hecho esperar, ha distribuido otros 600.000 euros, con series vendidas en administraciones de Barcelona, Arenys de Mar y Sant Boi.

Los quintos premios han sido los más repartidos geográficamente: Viladecans, Montgat, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Sort, Girona y Tarragona se llevaron un pellizco de los números premiados.