Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Consultar décimoDónde ha caído el GordoNúmeros premiadosReintegros LoteríaEl GordoSegundo premioPremios Sorteo Navidad 2025PedreaDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

SORTEO DE NAVIDAD 2025

El Gordo premia a hosteleros que alimentaron a los bomberos en los incendios de León: "Lo hemos sabido al ir a dar de comer a las vacas"

"Hicimos más de mil bocadillos durante los fuegos", afirma Nuria

Lotería de Navidad 2025, en directo | Comprobar números, El Gordo y premios del sorteo

Lotería de Navidad 2025.

Lotería de Navidad 2025. / Eduardo Parra - Europa Press / Europa Press

Roberto Bécares

Roberto Bécares

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Durante los incendios que asolaron la localidad de Villablino, que dejaron dos personas fallecidas y miles de hectáreas atrasadas, Manuel y Nuria, del 'burger' Los Molinos, se volcaron con los bomberos que luchaban contra las llamas. "Hicimos más de mil bocadillos", cuenta Nuria, exultante después de conocer que tiene dos décimos del Gordo (800.000 euros brutos).

"Estamos muy felices, me llamó mi hijo para preguntarme si llevaba el número de la asociación del alzhéimer cuando íbamos a cebar a las vacas. Tenemos dos decimos", cuenta vía telefónica.

Según explica, el Gordo –del que se han vendido 50 series en este pequeño pueblo de León– va a traer mucha alegría a un pueblo que "está muriendo poco a poco".

"Los incendios afectaron mucho a toda esta zona, un lugar además donde ya no hay trabajo", precisa Nuria, que añade que dedicará parte del dinero a sufragar los estudios universitarios de sus dos hijos

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  2. Aitor Fernández, experto fiscal, apunta el error que se comete al cobrar un décimo de lotería compartido
  3. Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna
  4. Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
  5. Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará
  6. Este es el número de la Lotería de Navidad que tocar en 2025 según ChatGPT
  7. ¿Volverá el mentalista Anthony Blake a acertar varios números del Gordo de Navidad? Esto es lo que se sabe
  8. Si comparto el décimo de la Lotería de Navidad y nos toca, ¿quién tiene que ir a cobrarlo?

Dónde ha tocado el Gordo de Navidad 2025: el primer premio cae en la zona más castigada por los incendios del verano

Dónde ha tocado el Gordo de Navidad 2025: el primer premio cae en la zona más castigada por los incendios del verano

Una administración de la calle Galileu de Barcelona pellizca un quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Una administración de la calle Galileu de Barcelona pellizca un quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

En la histórica administración del centro de Madrid que ha vendido íntegro el segundo premio de la Lotería de Navidad: "Se lo ha llevado gente del barrio"

En la histórica administración del centro de Madrid que ha vendido íntegro el segundo premio de la Lotería de Navidad: "Se lo ha llevado gente del barrio"

Núria Cordero, de la administración Fortuna 24 de Terrassa, reparte un tercer premio de la Lotería de Navidad: “Nos lo han dicho por teléfono”

Núria Cordero, de la administración Fortuna 24 de Terrassa, reparte un tercer premio de la Lotería de Navidad: “Nos lo han dicho por teléfono”

Los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: 23.112, 60.649, 77.715, 25.412 y 61.366

Los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: 23.112, 60.649, 77.715, 25.412 y 61.366

El 79.432, el Gordo de la Lotería de Navidad, cae en León y en Madrid

El 79.432, el Gordo de la Lotería de Navidad, cae en León y en Madrid

Números premiados en la Lotería de Navidad 2025: lista de resultados

Números premiados en la Lotería de Navidad 2025: lista de resultados

79.432, primer premio, el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

79.432, primer premio, el Gordo de la Lotería de Navidad 2025