"25 años comprándolo y por fin me tocó": Genaro Medina, premiado con dos décimos del quinto premio en Las Palmas de Gran Canaria

“¡Me tocó, me tocó! 25 años comprándolo y por fin me tocó”, gritaba Genaro Medina, premiado con dos décimos del quinto premio 60649. De un lado a otro de la cafetería de El Corte Inglés de Siete Palmas, este extrabajador, ya jubilado, celebraba con el cartel del número en la mano, los dos décimos que había comprado para el sorteo de la Lotería de Navidad. Quien fuera maître del establecimiento comenta con alegría que se enteró del número ganador cuando iba en coche a Las Torres “a poner gasolina de la barata”, y escuchó cantar su número.

De ahí, no dudó en llegar al lugar donde trabajó hasta su jubilación para celebrar con sus antiguos compañeros. Allí estaba Güímar Olivares, jefe de la cafetería, junto a Aridane y Andrés, coordinadores y Abián, jefe de cocina. “Lo llevamos desde que se inauguró el centro en el año 2000 y nunca hemos perdido la fe, pensábamos que estaba gafado”, comenta nervioso Güímar. Asegura que este año “compraron menos trabajadores de lo que hubiésemos querido, pero al menos 10 de ellos sí. Algunos con décimo completo, otros compartido”.

El jefe de la cafetería, que se encontraba trabajando en ese momento, se enteró a través de su hermano, empleado también en la misma empresa, pero en la zona de Mesa y López y quien había comprado otro número igual que él. "Me llamó y me dijo: ¡Güímar que nos ha tocado!".

Un número, el 60649, que fue elegido por un compañero de la cafetería de El Corte Inglés cuando la administración de lotería abrió sus puertas dentro del centro comercial hace 25 años. Genaro, a pesar de estar jubilado, continuó comprándolo.

Los premiados aseguran que un premio de 6.000 euros al décimo "no da para dejar de trabajar”, mucho menos para quienes solo compraron participaciones con las que han obtenido 1.000 euros; pero para lo que sí alcanza es “para pasar unas buenas Navidades”, recalcan.

La celebración no se hizo esperar. Genaro cogió un roscón de la barra para posar ante los medios mientras el resto de compañeros sostenían el cartel de Loterías y Apuestas del Estado. "Primero que nada me tomaré una cerveza fresquita porque la sidra me sienta mal y el champán no me gusta", comentaba el extrabajador. "¿A qué destinarlo? Lo emplearemos en la familia y las fiestas", añadía el jefe de la cafetería.

"De momento, iré a poner más gasolina, ahora de la cara", concluyó Genaro.

Un número abonado

La administración 50, ubicada en El Corte Inglés de Siete Palmas, vendió 38 billetes del 60649, muy distribuido al tratarse de un número que reparten año con año al departamento de cafetería del centro. En esta ocasión, también a la Unidad de Reanimación del Hospital Doctor Negrín, a los que se suman quienes hayan comprado estando "de paso" por el centro.

“Estamos supercontentos, muy felices porque es un número nuestro, abonado, con lo cual más alegría todavía”, comentan Susana Alcántara y Juan Manuel Izquierdo, propietarios de la administración, ubicada dentro de El Corte Inglés de esta zona y quienes explicaron a los medios concentrados la cantidad total repartida, casi 2.400.000 euros

Otros premios

Esta administración ha dado otros premios en otros años: un cuarto premio hace tres y otro quinto premio hace cuatro años. Ahora tienen la mirada puesta ya en el siguiente sorteo de El Niño. “Ahora hay que ir ampliando la pared para ir poniendo más premios”, añaden mientras descorchan una botella de cava para brindar por la buena suerte.