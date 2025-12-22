Un estanco de Sant Boi reparte 7,5 millones del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Un estanco del barrio popular de Marianao de Sant Boi (Baix Llobregat) ha repartido hasta 7,5 millones de euros a través del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025. Ha vendido a sus clientes 15 series del número 90.693, que ha salido premiado este lunes poco después de las once de la mañana.

El establecimiento, situado en la Ronda Sant Ramon 102, es uno de los beneficiarios de un tercer premio muy repartido. La mayoría de décimos se han vendido en Santafe de Granada, Igorre de Bizcaia, Alicante capital y A Coruña capital.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está en marcha. Desde primera hora de la mañana, los niños de San Ildefonso están cantando los números y premios desde el Teatro Real de Madrid, en una de las citas más esperadas del año por millones de personas en toda España. A lo largo de la mañana se van conociendo los números premiados, entre ellos el Gordo de Navidad, el segundo y el tercer premio, además de los cuartos, quintos, la pedrea y los reintegros.

Para saber si un número ha resultado premiado, es recomendable utilizar canales oficiales y actualizados en tiempo real. EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2025, que permite consultar al instante si un décimo o una participación ha sido agraciada y conocer el importe exacto en función del dinero jugado. Este tipo de herramientas facilitan la comprobación sin necesidad de seguir todo el sorteo en directo y evitan errores a la hora de interpretar los premios.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

Una vez confirmados los resultados, los premios se pueden empezar a cobrar a partir de la tarde del 22 de diciembre, tras las verificaciones oficiales. El plazo para hacerlo es de tres meses, por lo que los agraciados disponen de tiempo suficiente para gestionar el cobro con calma. Mientras continúa el sorteo, la recomendación es revisar cada número con atención y conservar los décimos en buen estado hasta confirmar si han resultado premiados.