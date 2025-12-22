Suerte recurrente
Dónde se ha vendido el 70.048: la administración de Chueca (Madrid) del segundo premio de la lotería de Navidad 2025 ya repartió el Gordo el Niño hace dos años
Los loterios de la calle Barquillo número 10 han vendido todos los décimos del número 70.048
El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 deja cada año curiosidades y coincidencias, que abonan las teorías de los más fans de este evento anual. El segundo premio esta vez ha salido muy temprado, a las nueve y media, y ha recaído en el número 70.048. Todos los décimos de este número los ha vendido la misma administración de lotería de Madrid capital: Barquillo 10.
El nombre no tiene misterio, es la calle y el número en el que se encuentra el establecimiento, que es ya centenario. Un local muy pequeño del barrio de Chueca, a poca distancia de la plaza del Rey y el cuartel general del Ejército.
Este lunes 22 de diciembre de 2025 ha repartido 1.250 millones de euros con todas las series de este agraciado número. "Está repartidito, se ha vendido a gente del barrio y empresas que los compraban para sus empleados", ha explicado el lotero a RTVE. Se trata de una administración ya bendecida por la suerte en otras ocasiones.
En su palmarés, que puede consultarse en la web de Loterías y Apuestas del Estado, constan hasta 23 premios en diferentes sorteos, como las dos loterías navideñas, la Quiniela, el Quinigol o la BonoLoto. El más destacado de todos es el Primer Premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' de hace casi dos años, el 'Gordo' del 6 de enero de 2024.
En el sorteo del 22 de diciembre tiene también una buena experiencia reciente: vendió uno de los quintos premios de Lotería Nacional de 2021. Además, también vendió un primer premio de la Lotería Nacional convencional durante los años de crisis inmobiliaria, concretamente el sábado 18 de mayo de 2013.
