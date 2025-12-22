Dónde ha tocado el Gordo de Navidad 2025: el primer premio cae en la zona más castigada por los incendios del verano

El grueso del 79.432, el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, ha caído en La Bañeza (León), que se encuentra en la zona más castigada por los incendios del verano.

La administración número 1 de esa localidad, situada en la plaza del Obispo Alcolea número 4, ha repartido 117 series de las 198 que reparte cada número de este sorteo extraordinario.

También en la provincia de León se encuentra Villablino y La Pola de Gordón, que han repartido 50 y 15 series, respectivamente.

Las administraciones 2

En Villablino, zona también castigada por los incendios forestales de agosto, ha sido la administración número 2, situada en la avenida de la Constitución, número 20.

También ha sido la administración número 2 de La Pola de Gordón la que ha repartido esas 15 series.

Por último, la administración número 246 de Madrid ha repartido las 50 series restantes.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carreras, se ha emocionado este lunes tras conocer la noticia, a pesar de que a él no le ha tocado: "Es una cascada de sentimientos después del año tan malo que llevamos", ha explicado, según recoge la agencia Efe.

Tragedia económica y medioambiental

Carreras ha recordado el cierre este año de la azucarera de La Bañeza, la industria más potente de toda la comarca, ha supuesto el despido de más de 100 trabajadores, vecinos de distintas localidades de la comarca bañezana, una tragedia económica que también afecta a los miles de agricultores que viven de la siembra de la remolacha.

Una situación que no hizo más que empeorar con la "tragedia de los incendios del pasado mes de agosto" en los que La Bañeza tuvo que acoger a miles de personas evacuadas de sus localidades por los incendios, como ha explicado el regidor, que ha recordado que se calcinaron cerca de 40.000 hectáreas y hubo numerosos daños materiales y en viviendas.

Por todo ello, Carreras ha subrayado que el que les "haya tocado la Lotería, además de suponer una alegría, es una ilusión y es algo que llueve del cielo para una comarca a la que hace mucha falta".