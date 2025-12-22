¿Dónde escuchar la Lotería de Navidad?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad no solo se sigue por televisión o por internet. Cada 22 de diciembre, miles de personas optan por escuchar el sorteo en directo, ya sea por tradición, por comodidad o porque no pueden estar pendientes de una pantalla. La radio sigue siendo una de las vías más utilizadas para seguir el canto de los números y los premios a lo largo de toda la mañana.

La radio, una opción clásica para seguir el sorteo

Las principales emisoras de radio nacionales emiten el sorteo de la Lotería de Navidad en directo desde primera hora de la mañana, conectando con el Teatro Real de Madrid, donde los niños de San Ildefonso cantan los números y premios.

Cadenas como RNE (Radio Nacional de España), Cadena SER, COPE u Onda Cero ofrecen una cobertura especial del sorteo, con narración continua, comentarios y actualizaciones constantes de los números premiados. Estas retransmisiones suelen comenzar poco antes de las 9.00 horas y se extienden hasta que se extraen todos los premios importantes y la pedrea.

Escuchar la Lotería de Navidad por internet

Además de la radio convencional, el sorteo también puede seguirse en streaming a través de internet. Las emisoras de radio permiten escuchar su programación en directo desde sus páginas web y aplicaciones móviles, lo que facilita seguir el sorteo desde cualquier lugar, incluso fuera de España.

Asimismo, RTVE ofrece la señal oficial del sorteo tanto en televisión como en su plataforma digital, donde el audio del evento puede seguirse sin necesidad de ver la imagen.