Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
El 78.477, cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025
El cuarto premio del Sorteo de Navidad 2025, que ha salpicado Badalona y Olot, reparte 20.000 euros por décimo
El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 ha correspondido al número 78.477. El premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros por décimo.
Dónde han caído los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025
Estos premios ha caído muy repartido en localidades como Cazorla (Jaén), Badalona, Olot, Valencia, Getafe o San Lorenzo del Escorial. Solo en Badalona se han repartido dos millones de euros en 10 series. En Olot, apenas una serie. La mayor parte ha caído en Getafe, con 120 series. Los cuartos premios son especialmente populares por el número de décimos premiados y por su impacto en las localidades donde suele repartirse la suerte.
Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025
Para comprobar si tu décimo ha sido agraciado con alguno de estos premios u otros del sorteo, EL PERIÓDICO ofrece un comprobador de premios actualizado en tiempo real durante toda la jornada.
- Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
- Aitor Fernández, experto fiscal, apunta el error que se comete al cobrar un décimo de lotería compartido
- Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna
- Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
- Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará
- Este es el número de la Lotería de Navidad que tocar en 2025 según ChatGPT
- ¿Volverá el mentalista Anthony Blake a acertar varios números del Gordo de Navidad? Esto es lo que se sabe
- Si comparto el décimo de la Lotería de Navidad y nos toca, ¿quién tiene que ir a cobrarlo?