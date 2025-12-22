Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Números premiadosPremios Sorteo Navidad 2025PedreaSegundo premioDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

Sorteo Extraordinario de Navidad 2025

El 78.477, cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

El cuarto premio del Sorteo de Navidad 2025, que ha salpicado Badalona y Olot, reparte 20.000 euros por décimo

Cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Nieves Salinas

Nieves Salinas

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 ha correspondido al número 78.477. El premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros por décimo.

Dónde han caído los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025

Estos premios ha caído muy repartido en localidades como Cazorla (Jaén), Badalona, Olot, Valencia, Getafe o San Lorenzo del Escorial. Solo en Badalona se han repartido dos millones de euros en 10 series. En Olot, apenas una serie. La mayor parte ha caído en Getafe, con 120 series. Los cuartos premios son especialmente populares por el número de décimos premiados y por su impacto en las localidades donde suele repartirse la suerte.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

Para comprobar si tu décimo ha sido agraciado con alguno de estos premios u otros del sorteo, EL PERIÓDICO ofrece un comprobador de premios actualizado en tiempo real durante toda la jornada.

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Lotería de Navidad 2025

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  2. Aitor Fernández, experto fiscal, apunta el error que se comete al cobrar un décimo de lotería compartido
  3. Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna
  4. Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
  5. Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará
  6. Este es el número de la Lotería de Navidad que tocar en 2025 según ChatGPT
  7. ¿Volverá el mentalista Anthony Blake a acertar varios números del Gordo de Navidad? Esto es lo que se sabe
  8. Si comparto el décimo de la Lotería de Navidad y nos toca, ¿quién tiene que ir a cobrarlo?

El 78.477, cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

El 78.477, cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

El 70.048, segundo premio del Sorteo de Navidad 2025, vendido íntegramente en Madrid

El 70.048, segundo premio del Sorteo de Navidad 2025, vendido íntegramente en Madrid

78.477 Primer cuarto premio

78.477 Primer cuarto premio

Comprobar Lotería Navidad 2025: consultar si mi décimo tiene premio

Comprobar Lotería Navidad 2025: consultar si mi décimo tiene premio

Una administración de Badalona reparte dos millones de euros en un cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Una administración de Badalona reparte dos millones de euros en un cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

Dónde se ha vendido el 70.048: la administración de Chueca (Madrid) del segundo premio de la lotería de Navidad 2025 ya repartió el Gordo el Niño hace dos años

Dónde se ha vendido el 70.048: la administración de Chueca (Madrid) del segundo premio de la lotería de Navidad 2025 ya repartió el Gordo el Niño hace dos años

La campaña 'Mil millones para Palestina' se cuela en el sorteo de la Lotería de Navidad

La campaña 'Mil millones para Palestina' se cuela en el sorteo de la Lotería de Navidad

70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025

70.048, segundo premio de la Lotería de Navidad 2025