El 78.477, cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025

El primer cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 ha correspondido al número 78.477. El premio está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que supone 20.000 euros por décimo.

Dónde han caído los cuartos premios de la Lotería de Navidad 2025

Estos premios ha caído muy repartido en localidades como Cazorla (Jaén), Badalona, Olot, Valencia, Getafe o San Lorenzo del Escorial. Solo en Badalona se han repartido dos millones de euros en 10 series. En Olot, apenas una serie. La mayor parte ha caído en Getafe, con 120 series. Los cuartos premios son especialmente populares por el número de décimos premiados y por su impacto en las localidades donde suele repartirse la suerte.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

Para comprobar si tu décimo ha sido agraciado con alguno de estos premios u otros del sorteo, EL PERIÓDICO ofrece un comprobador de premios actualizado en tiempo real durante toda la jornada.