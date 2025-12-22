Un cuarto premio deja 16 millones en la banda de música de Teulada (Alicante) y lo celebran con un concierto

El 25.508, uno de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad de 2025 y dotado con 200.000 euros a la serie, ha dejado 16 millones de euros en la banda de música de Teulada (Alicante), según ha explicado Héctor, presidente de esta agrupación que tiene 52 años de historia, y quien, además, ha apuntado que sus integrantes están "en una nube".

"Nunca ha pasado que tocara tan gran premio", ha señalado el músico, después de que los miembros de esta banda se hayan echado a las calles con sus instrumentos para celebrar el galardón a las puertas de la Administración de Lotería número uno 'El Fortí' de Moraira, que en total ha vendido 105,9 series de este número, es decir, 21.180.000 euros.

Héctor ha reconocido que está muy "contento" de que este premio haya agraciado a "mucha gente afín a la banda" y que, de esta manera, las personas a las que les ha sonreído la suerte puedan disponer de 20.000 euros por décimo, "que es mucho dinero".

Otra de las personas galardonadas ha afirmado que este premio ha tocado "a toda la agrupación", integrada por "más de cien personas", y también "a medio pueblo", ya que se ha repartido "bastante" debido a que prácticamente "todas" las familias y vecinos contaban con décimo o participación.

"Muy repartido"

La lotera de la administración, Mila Caselles, ha explicado queel premio lo ha recibido "con mucha alegría" mientras estaba en casa y ha llamado a sus compañeros y a sus hermanos para que vinieran al establecimiento lotero. Y ha concretado que, aunque "principalmente" el premio ha ido a parar a la banda de música de Teulada, también se han beneficiado clientes de otros puntos de España como Madrid o León y que en ventanilla también se ha vendido el número, por lo que está "muy repartido".

Sonia, otra de las agraciadas, se ha mostrado visiblemente emocionada tras recibir la noticia del premio. Ha asegurado que iba a hacer una Euromillón y en ese momento se ha enterado de que el número que llevaba, el de la banda, también estaba agraciado con 20.000 euros. "Nunca me había tocado nada", ha señalado, al tiempo que ha indicado que va a celebrar el premio estas fiestas con la familia.

En la misma línea, una pareja premiada con el 25.508 ha celebrado el premio y se ha mostrado incrédula con la noticia. "Mañana iremos al banco, lo ingresaremos y luego poco a poco veremos lo que hacemos", han apuntado.