El cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025 salpica, al fin, Barcelona: una serie en Glòries y otra en Sant Boi

La suerte ha esquivado Barcelona y, en general Catalunya, este sorteo de la Lotería de Navidad 2025. Apenas algunos quintos premios y parte de un cuarto premio han recalado en el área metropolitana. Una de las afortunadas beneficiadas de esta exigua suerte es la administración de lotería del centro comercial Glòries, con una serie del cuarto premio, concretamente del número 25.508, del que ha entregado 200.000 euros. Destaca también el estanco del barrio Marianao de Sant Boi que ha vendido tanto un quinto (15 series del número 90.693) como una serie del cuarto.

En el caso de las Glòries, el local está situado en el interior del centro Westfield Glòries, por lo que atiende a un público muy diverso. Ha vendido una serie entera, es decir, 10 décimos.

El premio apenas ha alterado la rutina en la administración de Glòries. Tras la ventanilla atiende Elisabet Saus, una empleada que lleva tres años y medio en el negocio. Es una mañana de colas en el establecimiento y la empleada está sola tras el mostrador. No se ha enterado de que habían distribuido un pellizco del cuarto hasta que han llegado los periodistas.

"Me he puesto el sorteo de fondo pero, con el trabajo, no estaba pendiente", se ha disculpado Saus, que se ha declarado "emocionada y contenta" por haber entregado una pizca de la fortuna de la jornada. Ha confesado que ella no es una de las afortunadas: "Seguiré trabajando, no compré este número, pero me hace mucha ilusión y me alegro muchísimo por quien le haya tocado". Es la primera vez que el local entrega un premio importante desde que Elisabet trabaja en Glòries.

Al enterarse de que la suerte había recaído en el centro comercial, una empleada del supermercado situado al lado de la administración ha salido disparada a comprobar su número. "¡Si me ha tocado, dejo el trabajo!", ha exclamado. No obstante, no ha sido una de las agraciadas: llevaba el número escogido por los grandes almacenes para distribuirlo entre su personal, acabado en 65.

Un portador con cinco décimos

Sabe que los 10 décimos de la serie se vendieron y cree recordar que cinco boletos se los llevó un mismo cliente. De ser así, el afortunado se embolsará 100.000 euros, con el añadido de que estarán libres de impuesto, dado que cada décimo se canjeará por menos de 40.000 euros, la cantidad a partir de la cual se tributa.

"El 08 ha sido una terminación muy demandada", ha señalado Saus. Si no le falla la memoria, cuenta que el portador de cinco boletos agraciados es "un vecino del barrio que siempre busca números concretos". "En esta Navidad, con la inteligencia artificial, hay mucha gente que ha buscado estadísticas para mirar cuál podría tener más opciones de salir y se buscaba mucho el 08 y el 15", ha asegurado. Aprecia que ha sido un año de "más ventas, más ilusión y más gente". También ha observado que han aumentado los compadores jóvenes: "Se ha incrementado, antes era más a partir de 30 años y los de 20 y algo han comprado bastante".

La única otra localidad catalana beneficiaria del cuarto premio es Sort, en el Pirineo leridano. La sede de la famosa administración La Bruixa d'Or también ha distribuido una serie del 25.508. No obstante, ninguno de los tres casos en Catalunya puede rivalizar con la alicantina población de Moraira, que ha concentrado 105 series del número ganador. Cuarenta han ido a parar a Málaga, veinte a Ubrique (Cádiz) y 10 a Chinchón (Madrid).

