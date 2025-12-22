¿Cuántas series tiene cada número de la Lotería de Navidad?

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 vuelve a convertir el 22 de diciembre en una de las fechas más esperadas del año. Millones de personas siguen el sorteo con la esperanza de que alguno de sus décimos resulte premiado, pero no todos tienen claro cómo se estructura exactamente la lotería. Una de las dudas más habituales es cuántas series tiene cada número del sorteo.

Número de series del Sorteo de Navidad 2025

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 mantiene la misma estructura de los últimos años. Cada número que participa en el sorteo cuenta con 185 series, según la información oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Esto significa que cada uno de los 100.000 números que entran en el bombo —del 00000 al 99.999— se emite en 185 billetes distintos, uno por cada serie.

Qué implica que un número tenga varias series

Cada billete está compuesto por 10 décimos, por lo que, en total, de cada número existen 1.850 décimos (185 billetes × 10 décimos). Es precisamente por este motivo por el que un mismo número puede repartirse en muchas ciudades distintas y resultar premiado en varios puntos del país al mismo tiempo.

Cuando un número obtiene un premio importante, este se reparte entre todas sus series y décimos vendidos.

Premios por serie y por décimo

Los premios del Sorteo de Navidad se expresan por serie, aunque el importe que recibe cada jugador depende de los décimos que tenga. El Gordo de Navidad reparte 4 millones de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo.

El segundo premio está dotado con 1.250.000 euros por serie, el tercero con 500.000 euros, los cuartos premios con 200.000 euros y los quintos con 60.000 euros por serie. En todos los casos, cada décimo representa una décima parte del premio total de la serie.

Precio del décimo en 2025

El precio del décimo de la Lotería de Navidad 2025 se mantiene en 20 euros, sin cambios respecto a ediciones anteriores. Esto supone que cada billete completo, formado por diez décimos, tiene un coste total de 200 euros.

Con esta estructura de números, series y décimos, la Lotería de Navidad vuelve a repartir ilusión —y millones en premios— por toda España en uno de los sorteos más emblemáticos del año.