Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Consultar décimoDónde ha caído el GordoNúmeros premiadosReintegros LoteríaEl GordoSegundo premioPremios Sorteo Navidad 2025PedreaDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

Sorteo

Las comarcas gerundenses arañan más de 1 millón de euros de la Lotería de Navidad

Cataluña gana más de 12,5 millones de los premios de la Lotería de Navidad, pero el Gordo pasa de largo

Comprobar Lotería de Navidad 2025, en directo | Última hora de El Gordo, números premiados y lista de la pedrea

Dónde ha tocado el Gordo de Navidad 2025: número y terminaciones

Lotería de Navidad 2025.

Lotería de Navidad 2025. / EUROPA PRESS

Laia Bodro Colomer | Miquel Cornellà de la Cruz

Madrid / Girona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las comarcas gerundenses han arañado algo más de 1 millón de euros de la Lotería de Navidad. El municipio más premiado ha sido Sant Joan de les Abadesses, donde se ha repartido una serie del tercer premio, el 90693, es decir, 500.000 euros. De este tercer premio, Cadaqués ha repartido siete décimos (350.000 euros) y en Girona, un décimo (50.000 euros).

De un cuarto premio, el 78477, Olot ha repartido diez décimos, es decir, 200.000 euros. Finalmente, Porqueres ha rascado 60.000 euros de un quinto premio, el 23112.

TEMAS

  1. Comprobar Lotería Navidad 2025: consultar si mi décimo tiene premio
  2. Lotería de Navidad 2025, en directo | Últimas noticias del sorteo de El Gordo, premios y dónde comprar décimos
  3. El 78.477, cuarto premio de la Lotería de Navidad 2025
  4. Dónde se ha vendido 'repartidito' el 70.048: la administración de Chueca (Madrid) del segundo premio de la lotería de Navidad 2025 ya repartió el Gordo el Niño
  5. Los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: 23.112, 60.649, 77.715, 25.412, 61.366, 94.273, 41.716 y 18.669
  6. Premios Lotería de Navidad 2025 que han caído en Girona
  7. Diferencias entre décimo, billete, número y serie de la Lotería de Navidad 2025
  8. ¿Cuántas series tiene cada número de la Lotería de Navidad?

Catalunya gana solo 12,6 millones en premios y recupera menos del 3% del gasto en la Lotería de Navidad de 2025

Catalunya gana solo 12,6 millones en premios y recupera menos del 3% del gasto en la Lotería de Navidad de 2025

El calvo de la Lotería "vuelve" por Navidad: San Pedro del Pinatar (Murcia) homenajea al actor fallecido

El calvo de la Lotería "vuelve" por Navidad: San Pedro del Pinatar (Murcia) homenajea al actor fallecido

En el club de fútbol de León que ha repartido 468 millones del Gordo: "Si Vinicius está a disgusto lo fichamos"

En el club de fútbol de León que ha repartido 468 millones del Gordo: "Si Vinicius está a disgusto lo fichamos"

La alegría por el Gordo desborda Madrid: "Es un sueño, una locura"

La alegría por el Gordo desborda Madrid: "Es un sueño, una locura"

El Gordo cae en la zona de León castigada por los incendios y esquiva a Catalunya

El Gordo cae en la zona de León castigada por los incendios y esquiva a Catalunya

El tercer premio deja 10 millones en Alicante: "Compré 150 décimos para repartirlos en el hospital"

El tercer premio deja 10 millones en Alicante: "Compré 150 décimos para repartirlos en el hospital"

Las comarcas gerundenses arañan más de 1 millón de euros de la Lotería de Navidad

Las comarcas gerundenses arañan más de 1 millón de euros de la Lotería de Navidad

El Gordo premia a hosteleros que alimentaron a los bomberos en los incendios de León: "Lo hemos sabido al ir a dar de comer a las vacas"

El Gordo premia a hosteleros que alimentaron a los bomberos en los incendios de León: "Lo hemos sabido al ir a dar de comer a las vacas"