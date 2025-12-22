Las comarcas gerundenses arañan más de 1 millón de euros de la Lotería de Navidad

Las comarcas gerundenses han arañado algo más de 1 millón de euros de la Lotería de Navidad. El municipio más premiado ha sido Sant Joan de les Abadesses, donde se ha repartido una serie del tercer premio, el 90693, es decir, 500.000 euros. De este tercer premio, Cadaqués ha repartido siete décimos (350.000 euros) y en Girona, un décimo (50.000 euros).

De un cuarto premio, el 78477, Olot ha repartido diez décimos, es decir, 200.000 euros. Finalmente, Porqueres ha rascado 60.000 euros de un quinto premio, el 23112.