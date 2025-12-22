Sorteo
Las comarcas gerundenses arañan más de 1 millón de euros de la Lotería de Navidad
Cataluña gana más de 12,5 millones de los premios de la Lotería de Navidad, pero el Gordo pasa de largo
Comprobar Lotería de Navidad 2025, en directo | Última hora de El Gordo, números premiados y lista de la pedrea
Dónde ha tocado el Gordo de Navidad 2025: número y terminaciones
Las comarcas gerundenses han arañado algo más de 1 millón de euros de la Lotería de Navidad. El municipio más premiado ha sido Sant Joan de les Abadesses, donde se ha repartido una serie del tercer premio, el 90693, es decir, 500.000 euros. De este tercer premio, Cadaqués ha repartido siete décimos (350.000 euros) y en Girona, un décimo (50.000 euros).
De un cuarto premio, el 78477, Olot ha repartido diez décimos, es decir, 200.000 euros. Finalmente, Porqueres ha rascado 60.000 euros de un quinto premio, el 23112.
