Un centro de enfermos de Alzhéimer en León reparte 180 millones: "Ya era hora de que algo bueno nos pasara"

La Asociación de Familiares de Alzheimer y otras Demencias de Laciana (AFADLA) ha sido una de las entidades que ha vendido el Gordo de la Lotería de Navidad, con 45 series de las 50 que se han consignado en el municipio leonés de Villablino, vendidas a trabajadores, voluntarios y familiares de esta organización. Un total de 180 millones de euros entre la comarca de Laciana y la de Babia.

"Ya era hora de que algo bueno pasara a esta comarca", ha reconocido la directora de AFADLA, Isabel Bares, que ha subrayado que con el décimo dedicado a la propia asociación se va a adquirir un transporte adaptado. Bares ha explicado que los décimos se vendieron el pasado noviembre entre los trabajadores, la dirección, los voluntarios y familiares de los pacientes de alzheimer. Los números de la lotería eran en forma de participaciones que incluían un pequño donativo para la asociación, que atiende a 15 usuarios.

"Ya era hora de que algo bueno pasara a esta comarca, que es muy bonita y que tiene muy buena gente y muy luchadora", ha insistido cuando se le ha preguntado por los incendios forestales del verano que han afectado a la provincia de León y en un municipio que, el pasado de noviembre, enterró a un vecino fallecido en el accidente minero en Cangas de Narcea (Asturias).

Emocionada y sorprendida, Bares ha relatado que se ha enterado del premio porque tenían puesta la televisión y una de sus compañeras le ha comentado que ya había salido el 'Gordo' y que terminaba en 2, a lo que ella ha pensado en que quizá se llevarían un "pellizco" porque coincidía con el último número del suyo.

"En esto me llaman y me dicen, 'Isa, que tenemos el 'Gordo''", ha contado Bares, para señalar que tras recibir la noticias se han desatado las sonrisas y lágrimas de felicidad entre las compañeras del centro y la sorpresa de los usuarios, pues el lugar ya estaba a pleno funcionamiento desde las 7.00 horas.

El número les llegó desde la administración de Loterías 2 de Villablino que, a su vez, recibió el mismo por un intercambio con la 1 de La Bañeza. Bares ha indicado que el premio viene "genial" a nivel asociación, porque esta se ha quedado con algún décimo, de manera que podrán adquirir un vehículo de transporte adaptado. "Andamos luchando ya años para conseguir uno, y ahora lo tenemos", ha subrayado.