Carlos Caler, de la administración El Buda del Prat, reparte medio millón de euros en la Lotería de Navidad: “Ya hemos abierto el cava”

El Prat de Llobregat ha celebrado de nuevo un golpe de suerte. La administración de loterías El Buda del Prat Don Juan, ubicada en el número 8 de la calle Ramon Llull, ha repartido medio millón de euros tras haber vendido parte del tercer premio del sorteo, y se ha consolidado otra vez como uno de los puntos donde la fortuna ha tenido parada habitual en el municipio.

Según ha explicado Carlos Caler, hijo del propietario de la administración, el premio se ha vendido íntegramente por ventanilla, por lo que ha sido muy probable que los agraciados hayan sido vecinos del barrio. “Estamos muy contentos, con cava y todo. De momento he repartido diez décimos”, ha señalado, todavía con cierta incredulidad, tras haber conocido la noticia.

En total, El Buda del Prat ha distribuido una serie completa, lo que ha supuesto 500.000 euros en premios. “Bueno, medio millón, medio millón”, ha matizado entre risas Caler, que ha llevado diez años trabajando en la administración, abierta desde hace aproximadamente cuatro décadas.

No ha sido la primera vez que esta administración ha repartido grandes premios. El año pasado ha vendido un cuarto premio de Navidad y, además, ha repartido premios destacados en otros sorteos, como el primer premio de la Lotería de San Valentín. “La verdad es que no nos ha ido mal”, ha reconocido el joven lotero.

Otra administración del Prat también ha repartido premio

La fortuna no se ha quedado solo en El Buda del Prat. Otra administración del municipio, Lotería Doña Lolita, ha repartido también 50.000 euros en este mismo sorteo.

Su propietario, Santiago Martín, ha celebrado igualmente el premio, que ha reforzado la tradición del Prat de Llobregat como una ciudad donde la suerte ha acostumbrado a aparecer con frecuencia. Una administración que lleva desde el 1981 abierta y donde Martín hace 40 años que trabaja.

Con dos administraciones premiadas, El Prat ha vuelto a brindar —una vez más— por la lotería y por los vecinos agraciados.