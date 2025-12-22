Suerte recurrente
La 'administración de los calvos' que arrasó en 2024 vuelve a repartir cientos de miles de euros por Navidad
El local rifa 30 décimos del sorteo extraordinario del día 22 de diciembre entre personas que no tienen pelo o se rapan al cero
La 'administración de los calvos' de Sant Boi reparte el tercer y el cuarto premio: "Le frotan la calva y da suerte"
Comprueba tu número de la Lotería de Navidad 2025
El sorteo anual de la Lotería de Navidad es, sin duda, una de las citas más esperadas del calendario en España. Cada 22 de diciembre, miles de personas se reúnen frente al televisor con la ilusión de escuchar su número cantado y ver cómo la suerte puede cambiarles la vida en cuestión de segundos.
La Lotería de Navidad tiene su origen a principios del siglo XIX, cuando se creó como una forma de recaudar fondos para el Estado sin aumentar los impuestos en un país debilitado por la guerra de la Independencia.
El éxito del ‘Calvo Fest’
Este año, la suerte también ha sonreído en Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona). La administración de Loterías número 5, Gaia Loterías, ha sido una de las afortunadas al repartir parte del tercer y cuarto premio del sorteo.
De hecho, esto consolida el éxito de su peculiar tradición, el ‘Calvo Fest’. Por segundo año consecutivo, la administración sorteó entre más de 70 personas calvas unos 30 décimos de la Lotería de Navidad.
DJ y peluquería
Más de setenta personas calvas se congregaron frente a la oficina, convertida por unas horas en el epicentro de esta curiosa celebración.
Además, durante la jornada contaron con la participación de un DJ -obviamente calvo- y con un peluquero que afeitaba al cero a los participantes con cabello que querían unirse a la rifa.
Tercer y cuarto premio
Y, pese a la ironía de la situación, la suerte ha estado de su parte: el local ha repartido parte del tercer premio, que ha ido a parar principalmente a 'El 28', un bar del barrio samboyano de Marianao, donde también se ubica la administración.
En concreto, el local vendió 15 series del número 90.693 a este establecimiento, lo que se traduce en 500.000 euros en premios.
Horas más tarde, se confirmaba que la misma administración repartía otros 200.000 euros con el número 25.508, el último de los cuartos premios que fue muy repartido en Catalunya.
La administración más popular
Gaia Loterías, fundada en 1987, se ha consolidado con el paso de los años como una de las administraciones más afortunadas y populares de la provincia de Barcelona.
Además, en la Lotería de Navidad de 2024 fue el establecimiento que más dinero repartió, alcanzando un total de 7,25 millones de euros en premios.
