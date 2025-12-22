La 'administración de los calvos' de Sant Boi reparte el tercer y el cuarto premio: "Le frotan la calva y da suerte"

Casi ocho millones de euros. Es la cantidad que ha repartido la administración de lotería número 5 de Sant Boi de Llobregat en el sorteo de la Lotería de Navidad. En concreto, se vendieron 15 series del tercer premio, el 90.693, y una del cuarto premio, el 25.508. La noticia ha provocado mucha alegría en la administración, que ha empezado a repartir copas de cava así como bombones y polvorones a todos los que se han acercado, ya sean vecinos, curiosos o medios de comunicación.

Míriam Vázquez, propietaria de la administración, ha explicado que se hizo cargo del negocio hace año y medio y que en ese tiempo repartió un segundo premio de la Lotería de Navidad del año pasado, además de los de este sorteo. También ha explicado que estos premios han sido repartidos por el barrio, principalmente en un bar cercano a la administración con el que trabajan desde hace tiempo.

"Todo ha tocado a gente del barrio, a clientes nuestros que son gente trabajadora, y yo estoy encantada", ha señalado Míriam. Su administración es muy conocida en la zona después de que el año pasado hicieran un sorteo de lotería entre todos los calvos que fuesen al local "y después de eso, durante muchos días, tuvimos a nuestro propio calvo de la suerte en la tienda para que nuestros clientes, los que compran décimos le puedan frotar la calva para tener suerte", ha explicado Míriam. Por eso, su administración se conoce como "la de los calvos" como atestiguan numerosas fotos en la puerta.

Después de eso, repartieron más de siete millones de euros el año pasado en la Lotería de Navidad. "Este año repetimos la acción y bueno... ya llevamos dos premios. Así que estoy encantada con los calvos", ha remarcado Míriam. Pese a esto, no ha aparecido ninguno por la administración durante el sorteo de la lotería de Navidad.

Sí que acudieron algunos clientes agraciados. Es el caso de Magdalena Cañizares, una vecina del barrio que compró un décimo la semana pasada que ha correspondido al tercer premio. Le han tocado 50.000 euros. "Tengo una sensación de felicidad, es la primera vez que me toca algo y me viene bien, ya que no tengo trabajo", ha explicado Magdalena a este medio. Con el premio ha explicado que hará un viaje pero que antes lo explicará a su familia: "Se pondrán muy contentos".