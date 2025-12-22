Sorteo Extraordinario de Navidad 2025
Marta Manzanares, trabajadora de la administración del mercado de Montgat que vuelve a repartir suerte en la Lotería de Navidad: "Estoy atacada de alegría"
Ha vendido uno de los quintos premios, el 60.649
Cada uno de los ocho quintos premios está dotado con 6.000 euros por décimo
La suerte del sorteo de la Lotería de Navidad vuelve a acordarse de la pequeña administración de lotería del Mercat de Montgat, que ha vendido uno de los quintos premios del sorteo, el 60.649.
"¡Estoy atacada de alegría!", explica una trabajadora de la administración, Marta Manzanares. Desde 2019, y de manera ininterrumpida, esta administración reparte algún premio de la lotería más esperada del año. En 2024, sin ir más lejos, ya repartió una serie de uno de los cuartos premios, el 77768, y otra más de uno de los quintos, el 74.778.
"Creo que es más difícil lo nuestro que que te toque la lotería", exclama Manzanares, que aún no conoce cuantos décimos del número agraciado ha repartido.
Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está en marcha. Desde primera hora de la mañana, los niños de San Ildefonso están cantando los números y premios desde el Teatro Real de Madrid, en una de las citas más esperadas del año por millones de personas en toda España. A lo largo de la mañana se irán conociendo los números premiados, entre ellos el Gordo de Navidad, el segundo y el tercer premio, además de los cuartos, quintos, la pedrea y los reintegros.
Para saber si un número ha resultado premiado, es recomendable utilizar canales oficiales y actualizados en tiempo real. EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2025, que permite consultar al instante si un décimo o una participación ha sido agraciada y conocer el importe exacto en función del dinero jugado. Este tipo de herramientas facilitan la comprobación sin necesidad de seguir todo el sorteo en directo y evitan errores a la hora de interpretar los premios.
¿Cuándo se pueden cobrar los premios?
Una vez confirmados los resultados, los premios se pueden empezar a cobrar a partir de la tarde del 22 de diciembre, tras las verificaciones oficiales. El plazo para hacerlo es de tres meses, por lo que los agraciados disponen de tiempo suficiente para gestionar el cobro con calma. Mientras continúa el sorteo, la recomendación es revisar cada número con atención y conservar los décimos en buen estado hasta confirmar si han resultado premiados.
