Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Consultar décimoDónde ha caído el GordoNúmeros premiadosReintegros LoteríaEl GordoSegundo premioPremios Sorteo Navidad 2025PedreaDirecto Elecciones Extremadura
instagramlinkedin

Sorteo Extraordinario de Navidad 2025

Marta Manzanares, trabajadora de la administración del mercado de Montgat que vuelve a repartir suerte en la Lotería de Navidad: "Estoy atacada de alegría"

Ha vendido uno de los quintos premios, el 60.649

Cada uno de los ocho quintos premios está dotado con 6.000 euros por décimo

DIRECTO | El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo

RESULTADOS | COMPRUEBA SI HA TOCADO TU DÉCIMO

Mercado de Montgat, donde se encuenta la administración número 1, que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad 2025

Mercado de Montgat, donde se encuenta la administración número 1, que ha vendido un quinto premio de la Lotería de Navidad 2025 / Loterías y Apuestas del Estado

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Montgat
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La suerte del sorteo de la Lotería de Navidad vuelve a acordarse de la pequeña administración de lotería del Mercat de Montgat, que ha vendido uno de los quintos premios del sorteo, el 60.649.

"¡Estoy atacada de alegría!", explica una trabajadora de la administración, Marta Manzanares. Desde 2019, y de manera ininterrumpida, esta administración reparte algún premio de la lotería más esperada del año. En 2024, sin ir más lejos, ya repartió una serie de uno de los cuartos premios, el 77768, y otra más de uno de los quintos, el 74.778.

"Creo que es más difícil lo nuestro que que te toque la lotería", exclama Manzanares, que aún no conoce cuantos décimos del número agraciado ha repartido.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está en marcha. Desde primera hora de la mañana, los niños de San Ildefonso están cantando los números y premios desde el Teatro Real de Madrid, en una de las citas más esperadas del año por millones de personas en toda España. A lo largo de la mañana se irán conociendo los números premiados, entre ellos el Gordo de Navidad, el segundo y el tercer premio, además de los cuartos, quintos, la pedrea y los reintegros.

Para saber si un número ha resultado premiado, es recomendable utilizar canales oficiales y actualizados en tiempo real. EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador de premios de la Lotería de Navidad 2025, que permite consultar al instante si un décimo o una participación ha sido agraciada y conocer el importe exacto en función del dinero jugado. Este tipo de herramientas facilitan la comprobación sin necesidad de seguir todo el sorteo en directo y evitan errores a la hora de interpretar los premios.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

Una vez confirmados los resultados, los premios se pueden empezar a cobrar a partir de la tarde del 22 de diciembre, tras las verificaciones oficiales. El plazo para hacerlo es de tres meses, por lo que los agraciados disponen de tiempo suficiente para gestionar el cobro con calma. Mientras continúa el sorteo, la recomendación es revisar cada número con atención y conservar los décimos en buen estado hasta confirmar si han resultado premiados.

Puedes consultar en EL PERIÓDICO todo lo relacionado con la Lotería de Navidad 2025

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Ni cobrarlo ni llamar a tus amigos: ¿qué es lo primero que tienes que hacer si te toca la Lotería de Navidad?
  2. Aitor Fernández, experto fiscal, apunta el error que se comete al cobrar un décimo de lotería compartido
  3. Stefan Mandel ganó 14 veces la lotería gracias a las matemáticas: 'Usadas correctamente garantizan una fortuna
  4. Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
  5. Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará
  6. Este es el número de la Lotería de Navidad que tocar en 2025 según ChatGPT
  7. ¿Volverá el mentalista Anthony Blake a acertar varios números del Gordo de Navidad? Esto es lo que se sabe
  8. Si comparto el décimo de la Lotería de Navidad y nos toca, ¿quién tiene que ir a cobrarlo?

Un estanco de Sant Boi reparte 7,5 millones del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Un estanco de Sant Boi reparte 7,5 millones del tercer premio de la Lotería de Navidad 2025

Carlos Caler, de la administración El Buda del Prat, reparte medio millón de euros en la Lotería de Navidad: “Ya hemos abierto el cava”

Carlos Caler, de la administración El Buda del Prat, reparte medio millón de euros en la Lotería de Navidad: “Ya hemos abierto el cava”

Marta Manzanares, trabajadora de la administración del mercado de Montgat que vuelve a repartir suerte en la Lotería de Navidad: "Estoy atacada de alegría"

Marta Manzanares, trabajadora de la administración del mercado de Montgat que vuelve a repartir suerte en la Lotería de Navidad: "Estoy atacada de alegría"

Reintegros de la Lotería de Navidad: ya se sabe el número

Reintegros de la Lotería de Navidad: ya se sabe el número

El Gordo premia a hosteleros que alimentaron a los bomberos en los incendios de León: "Lo hemos sabido al ir a dar de comer a las vacas"

El Gordo premia a hosteleros que alimentaron a los bomberos en los incendios de León: "Lo hemos sabido al ir a dar de comer a las vacas"

Los mejores memes de la Lotería de Navidad 2025

Los mejores memes de la Lotería de Navidad 2025

Una administración de Badalona reparte dos millones de euros de la Lotería de Navidad 2025: "Se queda en el barrio"

Una administración de Badalona reparte dos millones de euros de la Lotería de Navidad 2025: "Se queda en el barrio"

Los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: 23.112, 60.649, 77.715 y 25.412

Los quintos premios de la Lotería de Navidad 2025: 23.112, 60.649, 77.715 y 25.412