Lorena Espinosa, propietaria de la administración de Badalona que ha repartido dos millones de la Lotería de Navidad 2025: "Se queda en el barrio"

La administración número 35 de Badalona, denominada El Petit Dimoniet, ha repartido dos millones de euros en diez series de la Lotería de Navidad 2025 por un cuarto premio al número 78.477. El establecimiento se ubica en pleno centro de la ciudad catalana, en el número 4 de la calle Francesc Layret.

Lorena Espinosa, propietaria de la administración, ha explicado que el premio "se queda en el barrio, seguro". Se trata de la primera vez que el local reparte un premio de la Lotería de Navidad. El febrero del 2024 sí repartieron un Primer Premio de la Lotería Nacional, pero Espinosa asegura que "es la primera vez que repartimos un premio de este nivel".

El Petit Dimoniet vendió diez series a razón de 20.000 euros cada una, de lo que resulta el bote total de dos millones de euros repartidos. "Estoy en 'shock'", señalaba la propietaria, que ya buscaba una botella de cava para emprender la celebración.

Comprobar décimos del Sorteo de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 ya está en marcha. Desde primera hora de la mañana, los niños de San Ildefonso están cantando los números y premios desde el Teatro Real de Madrid, en una de las citas más esperadas del año por millones de personas en toda España. A lo largo de la mañana se irán conociendo los números premiados, entre ellos el Gordo de Navidad, el segundo y el tercer premio, además de los cuartos, quintos, la pedrea y los reintegros.

Para saber si un número ha resultado premiado, es recomendable utilizar canales oficiales y actualizados en tiempo real. EL PERIÓDICO pone a disposición de los lectores un comprobador de premios de la Lotería de Navidad 202 5 , que permite consultar al instante si un décimo o una participación ha sido agraciada y conocer el importe exacto en función del dinero jugado. Este tipo de herramientas facilitan la comprobación sin necesidad de seguir todo el sorteo en directo y evitan errores a la hora de interpretar los premios.

¿Cuándo se pueden cobrar los premios?

Una vez confirmados los resultados, los premios se pueden empezar a cobrar a partir de la tarde del 22 de diciembre, tras las verificaciones oficiales. El plazo para hacerlo es de tres meses, por lo que los agraciados disponen de tiempo suficiente para gestionar el cobro con calma. Mientras continúa el sorteo, la recomendación es revisar cada número con atención y conservar los décimos en buen estado hasta confirmar si han resultado premiados.