Las terminaciones que más han salido en la Lotería de Navidad

Cada año, a pocas horas del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, surge la misma pregunta: ¿hay números o terminaciones con más probabilidades de salir?
Aunque la teoría matemática es clara —todos los números tienen las mismas opciones—, el análisis del histórico del sorteo deja datos curiosos que muchos jugadores tienen en cuenta a la hora de elegir décimo.
Dos números han repetido El Gordo
Desde que se celebra la Lotería de Navidad, solo dos números han conseguido el primer premio en dos ocasiones:
- 15640, premiado en 1956 y 1978
- 20297, agraciado en 1903 y 2006
Es un hecho excepcional que demuestra lo difícil que es que un mismo número vuelva a salir, pero también alimenta la idea de que “todo puede pasar”.
El Gordo y las cifras repetidas
Otro dato llamativo del histórico es que el Gordo ha terminado cuatro veces en tres cifras iguales. Ha ocurrido con números como:
- 25444
- 25888
- 35999
- 55666
Son combinaciones poco habituales que, sin embargo, han quedado registradas en la historia del sorteo.
En cambio, hay terminaciones que nunca han tocado con el Gordo, como las acabadas en 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 o 82, según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado.
¿Influye el rango del número?
El reparto del Gordo por tramos numéricos no ha sido uniforme, aunque tiene explicación histórica:
- Ha caído más veces en números comprendidos entre el 10.001 y el 30.000.
- Le siguen los números entre el 30.001 y el 99.999.
- Y, en tercer lugar, los números del 00000 al 10.000.
Este desequilibrio se explica porque hasta 2004 no se emitían los 100.000 números actuales. El sorteo fue ampliando progresivamente el rango máximo hasta llegar al 99.999 en 2011.
El número favorito del Gordo
Si hay una cifra que destaca por encima del resto, esa es el 5. Según el histórico de SELAE, el Gordo ha terminado en 5 en más ocasiones que en cualquier otra cifra, convirtiéndola en la terminación más buscada por los jugadores. Le siguen de cerca: el 6 y el 4
Por el contrario, las terminaciones acabadas en 1 son las menos frecuentes en el primer premio, algo que muchos supersticiosos tienen en cuenta al elegir décimo.
Reintegros y últimas cifras más repetidas
En cuanto a la última cifra del Gordo:
- El 8, el 0 y el 3 se encuentran entre las más repetidas.
- El 7 también ha aparecido en numerosas ocasiones.
Estos datos suelen influir en la elección de décimos, especialmente entre quienes buscan “terminaciones con historia”.
Dos y tres cifras finales que se repiten
Analizando más al detalle:
- Algunas tres cifras finales se han repetido varias veces a lo largo de la historia.
- En las dos últimas cifras, destacan terminaciones como 85, 57, 75 o 64, todas ellas con varias apariciones como cierre del Gordo.
Muchas de estas terminaciones coinciden además con los apodos tradicionales del sorteo, como la Palmera (85) o la Zanahoria (57), heredados de los antiguos loteros ambulantes.
¿Y dónde ha caído más veces el Gordo?
En el reparto geográfico, Madrid encabeza la lista de ciudades donde más veces se ha vendido el primer premio, seguida de Barcelona y Sevilla. No se trata de una cuestión de suerte, sino de volumen: son las ciudades donde más décimos se venden cada año.
