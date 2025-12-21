¿Qué significa la imagen que aparece en los décimos de la Lotería de Navidad?

La Lotería de Navidad se ha consolidado como el sorteo más importante del país, y puede considerarse ya como una tradición más de las navidades. Los décimos son diferente al resto de juegos y todos están ilustrados con la misma obra de arte, que cambia cada año.

Este rasgo no formó parte de su diseño original, los primeros boletos - de 1812- eran completamente sobrios y no incluían ningún tipo de ilustración. Fue a partir de 1940 cuando comenzaron a darle importancia al sorteo y lo diferenciaron del resto al dotarlo de un diseño mucho más original.

La elección de la obra que ilustrará cada décimo se lleva a cabo a comienzos de año. Durante el mes de enero, el Museo del Prado presenta una propuesta basada en la relevancia histórica y cultural de las piezas, mientras que la decisión final recae en la comisión técnica de Loterías y Apuestas del Estado, responsable de determinar el cuadro que será reproducido en los boletos.

En esta ocasión, la pintura elegida es La Natividad de la Virgen, una obra artista madrileño Juan García de Miranda (1677-1749). Se trata de un óleo sobre lienzo que se conserva en el Museo de Salamanca y que representa el nacimiento de la Virgen María.

La obra de arte de 2025

En primer plano aparece la recién nacida, acompañada por dos mujeres y un ángel. Al fondo, otra figura femenina se acerca al lecho donde descansa Santa Ana, junto a su esposo, San Joaquín. Una luz muy marcada envuelve la escena y le da un aire casi sobrenatural. "Los efectos de ese claroscuro, unidos a la intensidad del color —especialmente el rojo del dosel, la cama y los vestidos—, hacen que la mirada del espectador se dirija hacia la futura madre de Jesucristo", explica Loterías y Apuestas del Estado en una nota de prensa.

Juan García de Miranda nació sin mano derecha, así que desarrolló toda su obra usando la izquierda. Gracias a su acceso a las colecciones reales, pudo estudiar de cerca a maestros como Diego Velázquez o Peter Paul Rubens. En 1714 pintó un retrato de María Luisa Gabriela de Saboya, la primera esposa de Felipe V, y después del incendio del Real Alcázar de Madrid en 1734 se encargó de restaurar las obras que se salvaron del fuego, lo que finalmente le valió ser nombrado pintor de cámara.