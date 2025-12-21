Lotería de Navidad 2025, en directo | Última hora del sorteo de El Gordo, horario, dónde ver y lista de premios

En Directo
Lotería de Navidad 2025: Comprobar lotería, décimos, premios y cifras clave
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad mantendrá en vilo este lunes 22 de diciembre a todo el país. Es el día de los décimos compartidos, de las miradas cómplices y los abrazos inesperados: 27 millones de personas sueñan con que Niños de San Ildefonso canten su décimo y ser agraciados con El Gordo, que está dotado con cuatro millones a la serie.
Sigue en directo en El Periódico la última hora del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 con toda la información sobre el Gordo y el resto de premios:
Últimos minutos para comprar números para el sorteo de Navidad
Hasta las 22 horas se pueden adquirir décimos en la web de Loterías y Apuestas del Estado para el sorteo extraordinario de Navidad que se celebra mañana lunes a partir de las 9 horas.
¿Cuándo puedes cobrar en el caso de tener un décimo ganador?
El sorteo extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este lunes 22 de diciembre un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos y hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
Así lo recuerda Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que destaca que, "aunque parezca evidente", para cobrar el premio es "imprescindible" presentar el décimo o resguardo agraciado.
Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en alguno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través del sistema Bizum.
Por otro lado, cuando los premios acumulen un importe igual o superior a 2.000 euros, se cobrarán en las entidades financieras autorizadas (BBVA y CaixaBank).
¿Qué significa la imagen que aparece en los décimos de la Lotería de Navidad?
La Lotería de Navidad se ha consolidado como el sorteo más importante del país, y puede considerarse ya como una tradición más de las navidades. Los décimos son diferente al resto de juegos y todos están ilustrados con la misma obra de arte, que cambia cada año.
En esta ocasión, la pintura elegida es La Natividad de la Virgen, una obra artista madrileño Juan García de Miranda (1677-1749). Se trata de un óleo sobre lienzo que se conserva en el Museo de Salamanca y que representa el nacimiento de la Virgen María.
Barcelona es la segunda ciudad de España más afortunada con 44 'Gordos' desde 1817
Madrid es la región de España que mayor número de veces ha recibido la visita del 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, con 84 ocasiones, un premio que en 2024 fue a parar íntegro a Logroño (La Rioja) donde ha caído cuatro veces en dos siglos, siendo la capital de España la más agraciada con 84 'Gordos', seguida de Barcelona, con 44.
Un año más, el ranking de los lugares más afortunados lo sigue liderando la ciudad de Madrid, donde el 'Gordo' ha recaído un total de 84 ocasiones en los más de 200 años de historia del tradicional sorteo, la última de ellas en 2023. Hasta entonces, el primer premio había ido a parar a la capital ocho años consecutivos (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023). La primera vez que fue agraciada fue en 1816.
¿Hasta qué hora puedo comprar un número de la Lotería de Navidad por internet?
La emoción por el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 crece cada día, y muchos jugadores que aún no tienen su décimo se preguntan: ¿hasta qué hora puedo comprarlo por internet? La respuesta viene de la normativa y de cómo funciona la venta online oficial de los billetes para el sorteo de Navidad.
Ona Sindreu Cladera (Verificat)
El 'Gordo' de Navidad ya no es tan gordo
La inflación ha causado una importante devaluación del Gordo, incluso con las actualizaciones, que van acompañadas de un encarecimiento del décimo. Así lo demuestra el análisis de Verificat, que ha comparado el importe de los premios desde 1965, extraídos de hemeroteca, con el aumento de los precios de consumo (IPC) que registra el INE.
Si el premio Gordo cae en Barcelona, como ya pasó en 2023, un piso en la capital sería, para muchos, una manera ideal de gastar el cheque ganador. Aunque en los portales inmobiliarios aparecen miles de pisos que se podrían comprar con un décimo premiado, la realidad es que, año tras año, el Gordo se aleja del precio de la vivienda.
Catalunya jugará alrededor de 450 millones de euros en décimos en la lotería de Navidad
Catalunya volverá a tentar la suerte este año y mañana en los bombos de la lotería de Navidad los catalanes habrán invertido unos 450 millones de euros en décimos.
Loterías del Estado ha consignado a Catalunya este año décimos de la lotería de Navidad por un total de 458,4 millones de euros y, a la espera de contabilizar las devoluciones de las administraciones y teniendo en cuenta que el año pasado los catalanes se gastaron 423,5 millones, en 2025 el gasto de lotería en esta comunidad rondará los 450 millones.
Así, el gasto medio por habitante estas navidades es de 57 euros, es decir, algo más de dos décimos por habitante. Aunque como es habitual en este sorteo son muchas las personas que comparten décimos.
Cómo funcionan realmente los bombos de la Lotería de Navidad: física, seguridad y pruebas secretas
Cada 22 de diciembre, los bombos de la Lotería de Navidad se convierten en protagonistas absolutos del sorteo más esperado del año, el que reparte millones de euros en apenas unas horas. Sin embargo, pocas veces se explica qué hay detrás de su funcionamiento, qué principios físicos intervienen, qué protocolos de seguridad los rodean y qué pruebas se realizan antes de que miles de bolas comiencen a girar. Aunque la ceremonia se muestra transparente, buena parte del proceso previo se desarrolla lejos de las cámaras.
Pedro del Corral
Colas en la tumba de Doña Manolita para frotar los décimos de Navidad: "Gané un tercer premio, se ha convertido en mi ángel"
Al padre de Marina le encantaba jugar a la lotería en Navidad. Siempre llevó una vida de obligaciones y, claro, cada 22 de diciembre, cierto júbilo le brotaba por los pies. A su hija le fascinaba verle así de feliz. Entre churros y chocolate, se encaramaban frente a la televisión a la espera de que algún pellizquito les cayese. “Nunca pasó”, ríe. Hace ya un lustro que Gabriel no está, pero Marina no ha perdido la ilusión. Le siente muy presente y, por ello, unos días antes del Sorteo, visita su tumba en el cementerio de La Almudena. Allí le habla de números y probabilidades. “Este año tiene que salir el 19. Era nuestra terminación favorita”, añade. En 2021, durante una de sus charlas, descubrió un pequeño grupo de abuelos caminando entre las lápidas. Estabanansiosos, mirandoa todos lados. De repente, frenaron en seco. Y, entonces, uno por uno, tomándose su tiempo, empezaron a frotar sus décimos sobre la losa de Doña Manolita. Una peregrinación cada vez más popular y que, en estas fechas, ojo, no para de aumentar. | Los devotos de la lotera más famosa de España están desplazándose al cementerio para bendecir sus billetes de cara al Sorteo del 22 de diciembre
OCU recuerda que los bancos no pueden pedir comisión por el cobro de premios
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que las entidades bancarias no podrán pedir ninguna comisión ni exigir contraprestación a los ciudadanos que se acerquen a cobrar los premios del sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra el 22 de diciembre.
Los premios inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en cualquier punto de venta de la red de Loterías y si se ha comprado el décimo premiado por Internet, el usuario recibirá el importe automáticamente en su cuenta adscrita. Sin embargo, a partir de 2.000 euros, se cobra en las entidades bancarias colaboradoras, listadas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. El derecho a cobrar los premios caduca a los tres meses contados a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo.
En este sentido, la organización de usuarios destacada que a la hora de cobrar un premio compartido entre varias personas, hay que identificar en el banco a cada ganador y su porcentaje de participación. El banco abonará el premio completo (menos el importe por el cual se tributa) en la cuenta de la persona que ya es titular de una cuenta en ese banco y que después repartirá según lo convenido. El mínimo por el cual se tributa es de 40.000 euros.
"Nunca debes cobrarlo todo uno sin identificar a los otros participantes, ya que al repartirlo puede parecer que estás donando el dinero, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones", explica, para después señalar que aunque el premio no se declara en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los rendimientos que genere, sí.
