El Gordo

¿Hasta qué hora puedo comprar un número de la Lotería de Navidad por internet?

Comprobar números premiados en la Lotería de Navidad 2025

Premios de la Lotería de Navidad 2025

Buscador de números de la Lotería de Navidad 2025

Décimos de la Lotería de Navidad.

Décimos de la Lotería de Navidad.

Inés Sánchez

Inés Sánchez

Por qué confiar en El Periódico

La emoción por el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 crece cada día, y muchos jugadores que aún no tienen su décimo se preguntan: ¿hasta qué hora puedo comprarlo por internet? La respuesta viene de la normativa y de cómo funciona la venta online oficial de los billetes para el sorteo de Navidad.

Fecha límite general

La venta de décimos para la Lotería de Navidad finaliza el domingo 21 de diciembre de 2025, ya que el sorteo se celebra el 22 de diciembre. Después de esa fecha, no se podrá adquirir ningún número ni presencialmente ni por internet.

Hora límite para comprar por internet

Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, la venta de décimos online suele cerrarse alrededor de las 22:00 horas del día 21 de diciembre. Es decir, hasta esa hora podrás comprar tu número por internet siempre que utilices plataformas oficiales o páginas autorizadas por SELAE.

Esto se aplica tanto si accedes a la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado como si compras a través de administraciones de lotería físicas que ofrecen venta online.

Consejos para comprar por internet sin problemas

Compra con antelación

Es recomendable no dejar la compra para el último minuto, ya que el tráfico web aumenta mucho a medida que se acerca la hora límite, lo que puede provocar lentitud o fallos en el proceso de compra.

Utiliza canales oficiales

Asegúrate de comprar siempre en:

  • La web oficial de Loterías y Apuestas del Estado
  • Webs de administraciones autorizadas

Esto evita fraudes o décimos falsos, un riesgo frecuente en temporada navideña, especialmente con ventas informales por internet.

Verifica tu número

Tras completar la compra, revisa tu resguardo digital o la confirmación por correo electrónico. Este documento es válido para cobrar el premio en caso de resultar agraciado.

¿Y si llega la medianoche y todavía no lo he comprado?

Una vez pasadas las 22:00 horas del 21 de diciembre, el sistema de venta online se desactiva para preparar el sorteo del día siguiente. No podrás comprar números el 22 de diciembre por internet ni en ninguna administración física.

Las terminaciones que más han salido en la Lotería de Navidad

Las terminaciones que más han salido en la Lotería de Navidad

¿Hasta qué hora puedo comprar un número de la Lotería de Navidad por internet?

¿Hasta qué hora puedo comprar un número de la Lotería de Navidad por internet?

Por qué el primer premio de la Lotería de Navidad se llama El Gordo

Adiós a los 400.000 euros del Gordo de Navidad: los ganadores no podrán cobrar la cantidad íntegra del premio

Lotería de Navidad 2025, última hora en directo: horario y dónde ver el sorteo, premios y terminaciones favoritas

Lotería de Navidad 2025, última hora en directo: horario y dónde ver el sorteo, premios y terminaciones favoritas

La psicología detrás de la Lotería de Navidad: por qué jugamos aunque casi nunca ganamos

En este pueblo de Catalunya lo tienen claro: 123 años jugando el mismo número de la Lotería de Navidad y El Niño

En este pueblo de Catalunya lo tienen claro: 123 años jugando el mismo número de la Lotería de Navidad y El Niño

David Gozalo, matemático, pone cifras a las opciones de llevarse El Gordo de la Lotería de Navidad: "Para llegar al 5% de probabilidad..."

David Gozalo, matemático, pone cifras a las opciones de llevarse El Gordo de la Lotería de Navidad: "Para llegar al 5% de probabilidad..."