¿Hasta qué hora abren las administraciones de Lotería para comprar un décimo de Navidad 2025?

Cada año, la compra de décimos para la Lotería de Navidad se vive de formas muy distintas. Hay quienes se adelantan meses, quienes repiten número por tradición y quienes apuran hasta el último momento para comprar un décimo confiando en que la suerte les espere al final. Para estos últimos, una duda es clave: ¿hasta qué hora se puede comprar Lotería de Navidad?

Compra presencial: depende de cada administración

Si quieres comprar tu décimo en una administración física, debes tener en cuenta que no existe un horario único para toda España.

Las administraciones de Loterías funcionan como comercios y, por tanto, cierran según su horario habitual, aunque muchas de ellas amplían la atención al público los días previos al sorteo, especialmente el 21 de diciembre.

Lo habitual es que:

Permanezcan abiertas hasta la tarde-noche del 21 de diciembre

Algunas cierren antes si agotan números o por decisión propia

Otras prolonguen el horario en zonas de alta afluencia

Por eso, si eres de los que espera al último día, lo más recomendable es no dejarlo para última hora.

Compra online: hasta la madrugada previa al sorteo

Comprar la Lotería de Navidad por Internet ofrece un margen algo mayor. Según la normativa de Loterías y Apuestas del Estado, la venta online se mantiene activa hasta pocas horas antes del inicio del sorteo, que se celebra la mañana del 22 de diciembre.

En la práctica, la mayoría de plataformas oficiales permiten comprar décimos hasta la noche del 21 de diciembre, e incluso hasta primeras horas de la madrugada, siempre que el sistema esté operativo y haya disponibilidad.

¿Se puede comprar Lotería el mismo 22 de diciembre?

La respuesta es 'no'. Una vez comienza el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad ya no se pueden adquirir décimos, ni en administraciones físicas ni por Internet.

Por eso, la última oportunidad real para comprar Lotería es el día 21 de diciembre, ya sea en ventanilla o a través de canales online autorizados.

Ojo con las compras de última hora

Si decides comprar a última hora, conviene extremar las precauciones:

Asegúrate de que la web es oficial o autorizada

Comprueba que recibes resguardo o justificante

Desconfía de ventas informales o participaciones sin respaldo claro

La urgencia nunca debe ir en contra de la seguridad.

Mejor no apurar

Aunque cada año hay historias de premios comprados en el último momento, lo cierto es que comprar con antelación evita sustos innecesarios. Las colas, los números agotados o los horarios reducidos pueden dejarte sin décimo cuando ya no hay margen de maniobra.

En la Lotería de Navidad, como en muchas cosas, anticiparse también es parte de la suerte.