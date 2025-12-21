El 'Gordo' de Navidad ya no es tan gordo

Cuando los niños de San Ildefonso canten el primer premio este lunes, la euforia de los afortunados probablemente será más contenida que hace medio siglo. A pesar de que el Gobierno revisa de vez en cuando los premios de la Lotería de Navidad para adaptarlos a la inflación, el poder adquisitivo del Gordo sigue bajando y hoy es un 65% menor al de los años 70.

De hecho, el último aumento del Gordo ya prácticamente se ha esfumado. En 2011, Loterías y Apuestas del Estado subió el premio desde 300.000 euros por décimo a los 400.000 actuales. Pero la inflación acumulada desde entonces (los precios de consumo han subido más de un 30%) ya ha inutilizado aquella mejora.

La rebaja de los premios también se agudizó hace una década por la vía de los impuestos. Una reforma tributaria del exministro popular Cristóbal Montoro suprimió en 2013 la exención fiscal a los beneficios del juego y les impuso un gravamen del 20%, que hoy se aplica a las ganancias que superan los 40.000 euros. Hoy, quien tenga la suerte de poseer un décimo ganador se quedará con 328.000 euros y deberá pagar a Hacienda los 72.000 restantes.

La inflación ha causado una importante devaluación del Gordo, incluso con las actualizaciones, que van acompañadas de un encarecimiento del décimo. Así lo demuestra el análisis de Verificat, que ha comparado el importe de los premios desde 1965, extraídos de hemeroteca, con el aumento de los precios de consumo (IPC) que registra el INE.

Lotería de navidad Evolución del valor del premio gordo a precios actuales

En 1970, el décimo ganador recibía 7,5 millones de pesetas, que hoy equivaldrían a 1,16 millones de euros: casi el triple de lo que vale hoy; el cuádruple si computamos los impuestos actuales. En 1977, tras unos años de crecimiento económico (y también de inflación), el Gobierno aumentó el premio hasta los 20 millones, y más tarde hasta los 25 (es decir, 907.000 euros actuales). Incluso con el ascenso a los 30 millones, el valor retrocedió hasta bien entrado el nuevo siglo.

La vivienda, no

Si el premio Gordo cae en Barcelona, como ya pasó en 2023, un piso en la capital sería, para muchos, una manera ideal de gastar el cheque ganador. Aunque en los portales inmobiliarios aparecen miles de pisos que se podrían comprar con un décimo premiado, la realidad es que, año tras año, el Gordo se aleja del precio de la vivienda.

Sin ir más lejos, los 328.000 euros que otorgará (tras impuestos), el Gordo de Navidad queda corto ante los 427.000 que cuesta una vivienda de obra nueva en Barcelona, de media, según la estadística de la Generalitat. Otro indicador de que el sorteo de Navidad ya no es lo que era: hace 12 años, con el mismo premio, los ganadores fácilmente podían sufragar el coste promedio de una casa, 280.000 euros.

Todavía más grande es la caída si viajamos tres décadas atrás. Según los datos del metro cuadrado en Catalunya del gobierno español, el ganador de la Lotería en 1995 podía comprar tres viviendas de 80 m². Hoy, el premio alcanzaría para poco más que un piso y medio.

El gordo El valor del gordo se ha devaluado con el paso del tiempo.

Otra forma de evaluar el poder del Gordo es comparándolo con los salarios. Es decir, ¿durante cuántos años puedes vivir sin trabajar tras obtener un décimo ganador? (Esto, sin contar la inflación, ni la inversión del premio). Hoy, el premio tras impuestos equivale a ingresar el salario medio durante 11 años y 8 meses.

La estadística nos permite viajar en el tiempo hasta 1915. En aquel entonces, según la hemeroteca, el primer premio del Sorteo de Navidad era de 600.000 pesetas (unos 3.680 euros, según el cambio fijo). Una cantidad que deslumbraría a cualquier trabajador de la época, ya que el salario medio de un obrero era de unas 25 pesetas semanales (unos 0,15 euros), según un estudio de la Universidad de Zaragoza. En otras palabras, ganar el premio equivalía a no trabajar por 500 años: los afortunados podían jubilarse inmediatamente y no preocuparse el resto de sus vidas.

No hay constancia de que la Administración se esté planteando actualizar los premios en el futuro próximo para compensar la inflación. Una cuestión que no preocupará a quienes no tengan por costumbre comprar boletos de lotería cada Navidad, pero que refleja una realidad que sí afecta a la mayoría: los precios de la vida aumentan más rápidamente que los ingresos.