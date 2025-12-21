La historia más bonita de la Lotería de Navidad: 60 décimos olvidados en un banco de Barcelona y el comienzo de una amistad que podría cambiarlo todo

Si eres un fanático de los anuncios de la Lotería de la Navidad y se te reblandece el corazón cuando los ves, esta historia te va a gustar, porque es digna de anuncio.

Sus protagonistas son dos mujeres que viven a más de 700 kilómetros y una misteriosa bolsa.

Una bolsa solitaria

El pasado día 3 de diciembre, una mujer de unos 90 años encontró una bolsa de mano en un banco en mitad del barrio del Eixample de Barcelona. Lejos de quedársela, la mujer llama al 112 y es una patrulla de la Guàrdia Urbana de Barcelona quien se encarga de recogerla en su casa.

Más tarde, la Oficina de Troballes del Ajuntament de Barcelona fue quien localizó a la propietaria de la bolsa perdida. Pero, ¿qué había en la bolsa, de quién era y, sobre todo, por qué la devolvió?

Un billete de vuelo y unos décimos

Según ha contado la heroína de la historia en ‘El món’ de Rac1, ella vio una “bolsa solitaria en un banco” y, después de saber qué había en su interior, estuvo esperando durante un rato por si alguien regresaba a por ella. Como eso no ocurrió, decidió llevársela a casa.

Begoña, la mujer vasca que vive en Barcelona desde hace unos 60 años, encontró en el interior de la bolsa un paraguas, un vestido, un collar, un billete de Vueling (que contenía el nombre de la dueña de la bolsa) y, lo más impresionante: 60 décimos de lotería.

La mujer también ha contado que le pidió a su hija que intentara contactar con la dueña de la bolsa con los datos que aparecían en el billete. Aun así, fue una tarea que no pudieron resolver ellas solas.

Al día siguiente la mujer no se quedó de brazos cruzados: “Por la mañana llamé al marido de una prima que estaba en la Guardia Civil y me dijo que llamase al 112. Me pasaron con los Mossos y, después, con la policía local. Ellos vinieron a casa y se llevaron la bolsa”.

Historia digna de Navidad

“Ella [la propietaria de la bolsa] me llamó de inmediato y me lo agradeció mucho. Me quedé muy tranquila y dormí muy bien, porque el día anterior eso me quemaba”, explica Begoña, quien también afirma que, “en una hora, estaba todo solucionado”.

Sobre esta bonita historia de Navidad, digna de un anuncio o una película, ha habido un esperado final feliz. Según Begoña, esta anécdota las ha convertido en amigas. Tanto que la otra mujer, que es de Cantabria, le ha prometido compartir la lotería con ella: “Me dijo que me enviaría una carta certificada con algún décimo”.

Ahora, para conocer el desenlace de la historia, solo queda esperar al día 22 de diciembre, que es cuando se celebra el sorteo. Y si el Gordo termina en nueve -único número que conocemos de esos 60 décimos- solo faltará cruzar los dedos y desear que Begoña ya tenga su boleto.

Con esta historia, parece que los publicistas de 2025 tenían razón cuando bautizaron la campaña de este año con el lema “el sorteo que nos une”.