Esperanza eterna
En este pueblo de Catalunya lo tienen claro: 123 años jugando el mismo número de la Lotería de Navidad y El Niño
Generaciones enteras de una localidad de Lleida juegan desde 1903 al 11457, un número elegido en un bar con un juego improvisado de cartas
En Sant Guim de Freixenet (Segarra, Lleida), la Navidad tiene desde hace más de un siglo un número propio. Se juega en la Lotería de Navidad de forma ininterrumpida desde 1903, cuando un grupo de amigos del municipio levantó cinco cartas en un bar del pueblo para decidir con qué número probar suerte en la lotería.
El resultado fue el 11457, que desde entonces se ha convertido en una tradición que ha pasado de generación en generación, aunque nunca ha sido premiado ni en el Sorteo de Navidad ni en el del Niño.
Una tradición nacida en un bar del pueblo
El bar histórico Ca la Maria, donde nació la costumbre, vendió el número durante décadas. Joan Forn regentó durante años el establecimiento y mantuvo viva la tradición hasta su jubilación. "Desde 1903 estamos intentando tentar a la suerte y nunca llega", explica a la agencia de noticias Acn. Aun así, subraya que la tradición no se ha roto: "No se puede dejar. Ya somos la tercera generación que lo jugamos para la Lotería de Navidad".
Tras el cierre del bar por jubilación, el testigo pasó a manos de su sobrino, Jordi Sangrà, que actualmente vende el 11457 en su restaurante de Calaf, en la comarca de Anoia (Barcelona). Cada año, cientos de personas acuden expresamente a comprarlo. "Es como una herencia de la familia; quienes lo compran, ya lo compraban sus padres y sus abuelos, y ellos han continuado haciéndolo como si fuera una tradición de Navidad", explica Sangrà en la misma entrevista.
El alcalde de Sant Guim de Freixenet, Francesc d’Assís Lluch, destaca el arraigo popular del número en el municipio. "En el pueblo tenemos la tradición de que las fiestas empiezan cuando lo compras", asegura.
La ilusión se mantiene, aunque cambien los sueños
Con el paso de los años, también han cambiado las expectativas puestas en el número. "Te vas haciendo mayor y los sueños son otros", explica Forn. Aun así, la ilusión se mantiene viva en el entorno familiar, y su hermana Montserrat Forn ya tiene un viaje "preparado" por si algún día la suerte decide aparecer.
Este año, coincidiendo con la efeméride, el restaurante de Calaf ha encargado 500 botellas de cava con el 11457 impreso en la chapa. Quien encuentre la chapa impresa por sus dos caras recibirá un décimo como premio. Además, para aumentar las opciones, Sangrà ha decidido jugar también el número invertido, el 75411. "Quizás nuestros antepasados se equivocaron al decidir el orden de las cartas", explica.
Más de 120 años después, el 11457 sigue sin tocar, pero continúa siendo un símbolo compartido y una tradición que marca el inicio de la Navidad en Sant Guim de Freixenet.
