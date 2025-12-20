La psicología detrás de la Lotería de Navidad: por qué jugamos aunque casi nunca ganamos

Cada año, millones de personas participan en el sorteo de la Lotería de Navidad conscientes de que las probabilidades de ganar son mínimas. Sin embargo, la ilusión de poder cambiar la vida con un solo décimo, junto con la emoción de soñar con el premio junto a tus allegados, convierte el juego en mucho más que una simple apuesta. La posibilidad, por remota que sea, hace que la población aun tenga esperanzas de llevarse alguno de los premios.

Además, la lotería funciona como un fenómeno social y cultural. Comprar un décimo de lotería en Navidad ya se ha convertido en una tradición. Compartir un décimo con tu familia o compañeros de trabajo genera ilusión más allá de la gran cifra economica que conlleva.

Según el matemático Daniel Pérez Palau, solo el 5% de los jugadores en el próximo Sorteo Extraordinario de Navidad recuperará más dinero del invertido y apenas uno de cada 100.000 conseguirá el ansiado Gordo. Pero esta tradición ya se ha asentado y por ello, la mayoría de españoles siguen jugando con la esperanza de poder ser uno de los agraciados.

Aunque sabemos que la probabilidad es bajísima (1 entre 100.000 en la Lotería de Navidad), nuestro cerebro se centra más en la posibilidad de ganar que en la realidad matemática. Esa sensación de 'y si me toca a mí”' activa la dopamina, la misma sustancia que se libera cuando socializamos, hacemos ejercicio o cuando recibimos una buena noticia.

La probabilidad existe

Entonces, ¿por qué seguimos jugando? Dejando a un lado la parte sociocultural de estos sorteos. la razón es que, aunque sea remota, la probabilidad de ganar dinero existe. Es cierto que el conjunto de los jugadores sale perdiendo, pero mientras algunos lo pierden todo, otros pueden llevarse mucho. Y aquí es donde entra la estadística. Las probabilidades de acertar determinada combinación de números se calcula dividiendo los casos favorables entre los probables. Por ejemplo, en la Lotería, habría un caso favorable (que nuestro número gane) entre 100.000 posibles (los números que entran en el sorteo), por lo que la probabilidad sería de 1 entre 100.000.

El valor esperado

Ahora bien, tal como recoge la 'Fundación para el conocimiento madrimasd', hay otro factor que entra en juego a la hora de participar en este tipo de sorteos. Se trata de la 'esperanza matemática'. También llamado 'valor esperado', este cálculo no solo tiene en cuenta la probabilidad de acertar, sino que también considera la cuantía del premio y el coste del billete.