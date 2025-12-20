Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería Navidad 2025
Lunes 22 de diciembre

Lotería de Navidad 2025, en directo | Últimas noticias del sorteo de El Gordo, premios y dónde comprar décimos

Lotería de Navidad 2025: Comprobar lotería, décimos, premios y cifras clave

Lotería de Navidad 2025, en directo

Lotería de Navidad 2025, en directo / EPC

Jordi Grífol

Inés Sánchez

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad mantendrá en vilo este lunes 22 de diciembre a todo el país. Es el día de los décimos compartidos, de las miradas cómplices y los abrazos inesperados: 27 millones de personas sueñan con que Niños de San Ildefonso canten su décimo y ser agraciados con El Gordo, que está dotado con cuatro millones a la serie.

Sigue en directo en El Periódico la última hora del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 con toda la información sobre el Gordo y el resto de premios:

¿Se puede jugar con el número 00000 en la Lotería de Navidad 2025? Esta es la respuesta

