En Directo
Lunes 22 de diciembre
Lotería de Navidad 2025, en directo | Últimas noticias del sorteo de El Gordo, premios y dónde comprar décimos
Lotería de Navidad 2025: Comprobar lotería, décimos, premios y cifras clave
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad mantendrá en vilo este lunes 22 de diciembre a todo el país. Es el día de los décimos compartidos, de las miradas cómplices y los abrazos inesperados: 27 millones de personas sueñan con que Niños de San Ildefonso canten su décimo y ser agraciados con El Gordo, que está dotado con cuatro millones a la serie.
Sigue en directo en El Periódico la última hora del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 con toda la información sobre el Gordo y el resto de premios:
Si comparto el décimo de la Lotería de Navidad y nos toca, ¿quién tiene que ir a cobrarlo?
Compartir un décimo de la Lotería de Navidad es casi un ritual navideño. La respuesta es más simple de lo que parece. El décimo lo cobra la persona que lo tiene físicamente, la que lo ha guardado en la cartera, en un cajón o donde haya pasado las últimas semanas. Para Loterías y Hacienda, ese es el titular del premio, y es quien debe acudir al banco para iniciar el cobro.
A partir de ahí, todo depende de que quede claro que el billete es compartido. Si no hay ninguna prueba, la Administración entenderá que el dinero pertenece íntegramente al depositario.
Las aproximaciones y la pedrea
Las aproximaciones siempre generan dudas, aunque su funcionamiento es sencillo. Premian a los números que quedan justo antes o justo después de los grandes premios.
Si el Gordo fuese el 12345, cobrarían el 12344 y el 12346.
Con el segundo y el tercero ocurre exactamente lo mismo. No cambian vidas, pero cada año dan más de una sorpresa.
También están los premios por centenas y las terminaciones, que permiten recuperar dinero o sumar un pequeño pellizco compartiendo cifras con los premios principales.
Y luego llega la pedrea, el premio más repetido del sorteo. Son casi 1.800 números premiados con 100 euros al décimo. Es la razón de esa frase que se escucha en media España: “al menos ha tocado algo”.
¿Cuántos premios hay en la Lotería de Navidad?
El sorteo reparte muchísimo más dinero del que solemos recordar y, sobre todo, una cantidad enorme de premios que pasan desapercibidos entre tanta expectación. El reparto más conocido arranca con el Gordo, que deja 400.000 euros por décimo. Es el gran protagonista del día.
Justo detrás aparecen el segundo premio, con 125.000 euros, y el tercero, con 50.000. Son los que marcan el ritmo de la mañana cuando salen del bombo. A estos se suman los dos cuartos premios, dotados con 20.000 euros cada uno, y los ocho quintos, que entregan 6.000 euros por décimo. Son los que llenan titulares, celebraciones en la calle y fotos de brindis improvisados, pero la estructura del sorteo va bastante más lejos.
