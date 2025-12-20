Lotería de Navidad 2025, en directo | Últimas noticias del sorteo de El Gordo, premios y dónde comprar décimos

Las aproximaciones y la pedrea

Las aproximaciones siempre generan dudas, aunque su funcionamiento es sencillo. Premian a los números que quedan justo antes o justo después de los grandes premios.

Si el Gordo fuese el 12345, cobrarían el 12344 y el 12346.

Con el segundo y el tercero ocurre exactamente lo mismo. No cambian vidas, pero cada año dan más de una sorpresa.

También están los premios por centenas y las terminaciones, que permiten recuperar dinero o sumar un pequeño pellizco compartiendo cifras con los premios principales.

Y luego llega la pedrea, el premio más repetido del sorteo. Son casi 1.800 números premiados con 100 euros al décimo. Es la razón de esa frase que se escucha en media España: “al menos ha tocado algo”.