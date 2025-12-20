David Gozalo, matemático, pone cifras a las opciones de llevarse El Gordo de la Lotería de Navidad: "Para llegar al 5% de probabilidad..."

Este 22 de diciembre prácticamente toda España va a estar pendiente de la televisión o de la radio para seguir el sorteo de la Lotería de Navidad. El Gordo es el sueño de todos aquellos que tengan algún décimo. Eso sí, para seguir el sorteo en condiciones es fundamental entenderlo.

David Gozalo, ingeniero aeronáutico y matemático creador de contenido, ha compartido en su canal de Youtube los secretos del sorteo de Navidad. "El funcionamiento es muy sencillo", introduce. "Tenemos dos bombos. En uno están los números que van desde el cero hasta el 99.999, es decir, un total de 100.000 números. En el otro bombo hay 1807 bolas y el sorteo funciona que cuando sale una bolita se le asigna un premio. Cuando este bombo se termina, el sorteo ha concluido".

Cómo llegar al 5% de posibilidades del Gordo

Así, en el caso de tener un décimo, la probabilidad de ganar el Gordo "es igual a 0.001%, una probabilidad bastante baja". Comprando 10 décimos, calcula, hace que la probabilidad aumente en un 0.01%, que sigue siendo una probabilidad baja. ¿Cuánto se necesitaría para llegar al 5% de probabilidad de ganar el Gordo? "5.000 números diferentes". "El error más común es pensar que los números son feos. La probabilidad de que toquen es la misma", recuerda Gozalo.

"Si lo comparamos con Euromillones, que tiene 139.838.160 combinaciones y una probabilidad de 0,0000007%, esta es mucho más factible", asegura.

Aunque la probabilidad de Gordo es baja, cuanto más números más opciones de que caiga un segundo, tercer u otro premio del sorteo. La probabilidad de ganar un segundo o tercer premio es la misma que el Gordo, pues solo hay un número premiado. En cambio, los demás premios van aumentando las probabilidades al haber más números premiados.

El matemático también da la cifra para aquellos que "simplemente quieran uno de los premios". Estos "deberían tener 395 números".

"Dicho todo esto, comprar lotería es algo así como un impuesto a la esperanza, con lo cual, mi consejo es que nunca te gastes más de lo que estás dispuesto a perder, porque al final lo más probable es que lo pierdas", concluye Gozalo.