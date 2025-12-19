He ganado 28 veces y este es el método para conseguir el décimo ganador del sorteo de la Lotería de Navidad 2024

Cada año, cuando se acerca el sorteo de la Lotería de Navidad, se disparan las ilusiones, las supersticiones y los métodos que algunos venden como “infalibles” para conseguir un décimo ganador. Claro que algunas voces son más autorizadas que otras. Pocas a la altura de la de la estadounidense Joan Ginther, presentada por algunos medios como “la mujer más afortunada del mundo” al atribuírsele el hito de haber ganado la lotería hasta en 28 ocasiones.

Ginther acumula más de 20 millones de dólares por su fortuna a lograr varios grandes premios en Texas. Algunos expertos tratan de establecer una fórmula exitosa entre sus métodos y secretos para dar con la tecla de cómo conseguir el Gordo.

Su carrera como inefable ganadora comenzó en 1993, cuando obtuvo 5,4 millones de dólares en la lotería. Pero la suerte no se quedó ahí: logró otros premios en 2006 y 2008, consolidando una cuenta millonaria en menos de dos décadas.

Aunque algunos atribuyen su buena racha a su formación, dado que Ginther es profesora de matemáticas y tiene un doctorado en Estadística por la Universidad de Stanford, la propia Joan nunca ha explicado públicamente un método concreto. Un hecho que ha alimentado tanto su leyenda como las voces que se muestran escépticas con buscar motivos que vayan más allá de la buena fortuna.

¿Más que suerte?

Y es que para muchos, lo que hay detrás de este éxito no es un algoritmo secreto, sino la dureza de las matemáticas: según los expertos, las probabilidades de que un décimo resulte ganador en la Lotería de Navidad son minúsculas. Con un solo décimo las opciones de conseguir alguno de los tres primeros premios rondan el 0,001 % por número.

Y ni siquiera los estándares de terminación del número aseguran nada: aunque estadísticamente el '5' ha sido la terminación más repetida en la historia del sorteo, no hay garantía de que vaya a tocar este año.

En ese contexto, la historia de Ginther se convierte más en un legado de fe, ilusión y persistencia —o de azar extremo— que en un método replicable. Como insistían sus críticos desde siempre: si alguien hubiera hallado un sistema fiable para ganar repetidamente, probablemente no lo mantendría en secreto.

Entre la creencia y la probabilidad

El relato de sus 28 aciertos se muestra como un espejismo para quienes sueñan con dar con el décimo ganador en diciembre. Pero la realidad estadística recuerda una ley implacable: cada número tiene las mismas posibilidades de salir premiado, y la combinación del sorteo sigue siendo, en esencia, una lotería con todas sus dosis de azar.

Quizá por eso, más que métodos infalibles, lo que muchas personas realmente compran cada año es esperanza. Una esperanza colectiva, compartida en ilusión y tradición, que convierte al sorteo en una de las citas más emotivas de la Navidad en España.