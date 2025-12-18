Sorteo del Gordo
¿Cuántos premios hay en la Lotería de Navidad?
Comprobar números premiados en la Lotería de Navidad 2025
Premios de la Lotería de Navidad 2025
Buscador de números de la Lotería de Navidad 2025
La Lotería de Navidad es ese sorteo capaz de parar medio país durante una mañana. Todo el mundo habla del Gordo, pero el 22 de diciembre no va solo de un número. El sorteo reparte muchísimo más dinero del que solemos recordar y, sobre todo, una cantidad enorme de premios que pasan desapercibidos entre tanta expectación.
Los premios principales de la Lotería de Navidad 2025
El reparto más conocido arranca con el Gordo, que deja 400.000 euros por décimo. Es el gran protagonista del día.
Justo detrás aparecen el segundo premio, con 125.000 euros, y el tercero, con 50.000. Son los que marcan el ritmo de la mañana cuando salen del bombo.
A estos se suman los dos cuartos premios, dotados con 20.000 euros cada uno, y los ocho quintos, que entregan 6.000 euros por décimo. Son los que llenan titulares, celebraciones en la calle y fotos de brindis improvisados, pero la estructura del sorteo va bastante más lejos.
Las aproximaciones y la pedrea
Las aproximaciones siempre generan dudas, aunque su funcionamiento es sencillo. Premian a los números que quedan justo antes o justo después de los grandes premios.
Si el Gordo fuese el 12345, cobrarían el 12344 y el 12346.
Con el segundo y el tercero ocurre exactamente lo mismo. No cambian vidas, pero cada año dan más de una sorpresa.
También están los premios por centenas y las terminaciones, que permiten recuperar dinero o sumar un pequeño pellizco compartiendo cifras con los premios principales.
Y luego llega la pedrea, el premio más repetido del sorteo. Son casi 1.800 números premiados con 100 euros al décimo. Es la razón de esa frase que se escucha en media España: “al menos ha tocado algo”.
Un sorteo pensado para repartir
En total, la Lotería de Navidad deja más de 15.000 premios. El diseño del sorteo evita que todo se concentre en unos pocos números y garantiza que el dinero se mueva por casi cualquier punto del país.
Por eso el 22 de diciembre mantiene ese magnetismo peculiar. No solo se espera el Gordo: cada bola que sale del bombo abre posibilidades para miles de jugadores. Esa es una parte clave de la magia que se repite año tras año.
- Las lágrimas de Paz Padilla en el sorteo de Navidad: 'Un vecino de Valencia me regaló el décimo de su familia
- El día después del falso Gordo: 'Merecen que no compremos lotería
- Comprobar Lotería Navidad 2024: mirar premios por número
- El mentalista Anthony Blake, que acertó 'El Gordo' en 2002, predice el número ganador de la Lotería de Navidad 2024
- Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
- Lista oficial de Lotería de Navidad 2024, en PDF: consulta los premios
- Los videntes y ChatGPT: este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que tocará
- Vídeo | Error en la Lotería de Navidad 2024: cantan dos veces El Gordo en el Teatro Real