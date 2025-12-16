Cómo declarar a Hacienda los premios de la Lotería de Navidad paso a paso

Cada 22 de diciembre surge la misma duda entre los ganadores de la Lotería de Navidad. Qué pasa con el dinero cuando entra en juego Hacienda. La respuesta es menos dramática de lo que suele circular por redes, aunque conviene tener claro qué parte se queda el Estado y qué debe reflejarse después en la declaración de la renta.

Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos. Es la cantidad fija que no tributa y que se cobra íntegra. A partir de ahí entra en acción la retención del 20%. El banco la descuenta de forma automática en el momento del cobro, de modo que el ganador recibe directamente la cantidad neta.

Por ejemplo, si un décimo premiado asciende a 100.000 euros, el beneficiario cobrará 82.000. Los 18.000 restantes se destinan al impuesto. Es un proceso inmediato que no requiere presentar papeles ni avisar a la entidad financiera.

Cómo afecta a la renta tras la Lotería de Navidad 2025

Una vez cobrado el premio llega la segunda duda habitual. Se declara en la renta del año siguiente. La respuesta es que sí. El premio figura como renta exenta y no vuelve a tributar. La retención practicada en el banco no se devuelve, ya que se considera el impuesto final sobre la parte no exenta.

El contribuyente solo tiene que comprobar que la información aparece correctamente en los datos fiscales. De no ser así conviene añadirla, porque Hacienda puede pedir explicaciones si detecta un premio sin declarar.

En los premios compartidos la situación cambia ligeramente. Cada partícipe debe declarar únicamente la parte que le corresponde. Para evitar problemas es recomendable que quede constancia del reparto mediante una transferencia, un Bizum o un documento firmado. Es la única forma de demostrar que el dinero se ha dividido entre varias personas y no íntegramente para quien presentó el décimo.

Los premios cobrados en 2025 aparecerán en la campaña de la renta de 2026. Si hay fallos en los datos fiscales se pueden corregir sin complicaciones. Lo relevante es que el premio figure como exento y no como un ingreso sometido a tributación general.

La normativa es estable desde hace años y no se esperan cambios a corto plazo. Quien tenga un décimo premiado solo debe asegurarse de que la retención inicial se ha aplicado correctamente y de que el premio aparece después en la declaración. El resto del proceso es automático.