Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LluviasSobredosis paracetamolVeto a los cochesPeste porcinaCristina OTBarcelonaTransporte públicoAitana BonmatíLotería Navidad 2025Comprobar Lotería Navidad 2025Samanta Villar
instagramlinkedin

Sorteos

José Antonio Gómez Yáñez, sociólogo, sobre la Lotería de Navidad: "Juegan menos los hogares con dificultades económicas"

Comprobar números premiados en la Lotería de Navidad 2025

Premios de la Lotería de Navidad 2025

Buscador de números de la Lotería de Navidad 2025

Archivo - Compradores de loteria en la administración de loterías ‘Doña Manolita’, a 22 de agosto de 2025, en Madrid (España). A pesar de que quedan 4 meses para el Sorteo Extraordinario de Navidad son muchos los que aprovechan las vacaciones estivales pa

Archivo - Compradores de loteria en la administración de loterías ‘Doña Manolita’, a 22 de agosto de 2025, en Madrid (España). A pesar de que quedan 4 meses para el Sorteo Extraordinario de Navidad son muchos los que aprovechan las vacaciones estivales pa / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un total de 27 millones de personas juegan al sorteo extraordinario de la lotería de Navidad que se celebra el 22 de diciembre, alcanzando máximos históricos de ventas en el último año con 3.505 millones de euros, según una investigación del Consejo Empresarial del Juego (CeJuego).

La patronal del juego privado ha presentado este martes en Madrid sus estudios anuales 'Juego y Sociedad' y el 'Anuario del Juego en España 2025', que muestran los hábitos de la población española con respecto al juego presencial durante el año 2024.

El estudio, elaborado por el doctor en Sociología José Antonio Gómez Yáñez, muestra que el 85 por ciento de la población española entre 18 y 75 años juega a loterías, rascas, casinos, bingos, apuestas deportivas, entre otros.

Hombre con estabilidad económica

En relación con el perfil del jugador, la investigación señala que el más habitual es el de un hombre, con estabilidad económica. "Juegan menos los hogares con dificultades económicas", indican los autores del estudio, que agregan que el grupo de edad con menor tasa de juego es el de los jóvenes de entre 18 y 25 años.

Los principales resultados del Anuario del Juego revelan que de los 31 millones de personas que jugaron en 2024, prácticamente la totalidad participaron en juegos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y 11,9 millones de personas lo hicieron a los productos de la ONCE.

Respecto a los juegos de los operadores privados (casinos, bingos, apuestas deportivas, máquinas tipo B), el estudio apunta que en 2024 participaron en ellos 6,6 millones de personas en la modalidad presencial y otros 2 millones en la 'online'.

En este sentido, el informe detallada que no existen grandes diferencias entre las distintas modalidades de juego privado (casino, bingos, apuestas deportivas, máquinas tipo B), situándose en el entorno de los 2 millones de personas por cada juego.

En cuanto a los productos de la ONCE, los cupones siguen siendo los más jugados, aunque las loterías instantáneas, los rascas, han aumentado cuota de mercado, creciendo un 83% en los últimos cinco años. Es, según la investigación, la modalidad de juego más habitual entre los jóvenes de 18 a 25 años.

Juego problemático

Durante la presentación de las investigaciones, también se ha abordado el fenómeno del juego problemático y se ha destacado que "España presenta una de las tasas más bajas del mundo, con apenas un 0,2% de la población afectada por este trastorno".

Según los autores del estudio, casi seis de cada diez jugadores asimilan las pérdidas al coste por el entretenimiento, no intentando ganar lo que ha perdido ni buscando enriquecerse.

Finalmente, el juego privado genera 49.836 empleos, aporta 1.857 millones de euros en impuestos y tasas, y supone el 0,42% del Producto Interior Bruto (PIB) del país.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las lágrimas de Paz Padilla en el sorteo de Navidad: 'Un vecino de Valencia me regaló el décimo de su familia
  2. El día después del falso Gordo: 'Merecen que no compremos lotería
  3. Comprobar Lotería Navidad 2024: mirar premios por número
  4. El mentalista Anthony Blake, que acertó 'El Gordo' en 2002, predice el número ganador de la Lotería de Navidad 2024
  5. Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025
  6. Lista oficial de Lotería de Navidad 2024, en PDF: consulta los premios
  7. Vídeo | Error en la Lotería de Navidad 2024: cantan dos veces El Gordo en el Teatro Real
  8. Lotería de Navidad 2024, en directo: última hora de ‘El Gordo’ y todos los premios del sorteo

José Antonio Gómez Yáñez, sociólogo, sobre la Lotería de Navidad: "Juegan menos los hogares con dificultades económicas"

Cuando un décimo ya no da para un piso: el Gordo de la Lotería de Navidad pierde poder ante el precio de la vivienda

Cuando un décimo ya no da para un piso: el Gordo de la Lotería de Navidad pierde poder ante el precio de la vivienda

El pueblo de Catalunya donde más veces ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

El pueblo de Catalunya donde más veces ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

Diferencia entre cobrar en efectivo, cuenta corriente o inversión inmediata

Diferencia entre cobrar en efectivo, cuenta corriente o inversión inmediata

Cómo declarar a Hacienda los premios de la Lotería de Navidad paso a paso

Cómo declarar a Hacienda los premios de la Lotería de Navidad paso a paso

Cuándo es el Sorteo de Navidad 2025: horario y dónde ver en TV

Cuándo es el Sorteo de Navidad 2025: horario y dónde ver en TV

Dónde te puedes comprar un piso (y dónde no) en Barcelona si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad

Dónde te puedes comprar un piso (y dónde no) en Barcelona si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad

¿Dónde te puedes comprar un piso (y dónde no) en Girona si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad?

¿Dónde te puedes comprar un piso (y dónde no) en Girona si te toca el Gordo de la Lotería de Navidad?