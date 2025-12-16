Cuándo es el Sorteo de Navidad 2025: horario y dónde ver en TV

La Lotería de Navidad 2025 vuelve a ser uno de los eventos más populares cuando llegan estas fechas. Como cada año, millones de personas esperan el Sorteo Extraordinario de Navidad para comprobar si sus décimos han resultado agraciados con alguno de los premios, especialmente con el Gordo.

A continuación te contamos cuándo es el sorteo, a qué hora empieza y cómo seguirlo en directo por televisión y online.

Fecha y lugar del sorteo de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre de 2025, como es tradición.

El acto tendrá lugar en el Teatro Real de Madrid, escenario habitual del sorteo desde 2012, donde los niños y niñas del Colegio de San Ildefonso cantan los números ganadores ante el público.

¿A qué hora empieza la Lotería de Navidad y cuánto dura?

El sorteo dará comienzo a las 09:00 horas de la mañana (hora peninsular española).

Aunque el acto arranca formalmente a esa hora, las puertas del Teatro Real y los preparativos suelen empezar a las 08:00, cuando se abre el acceso al público asistente y se constituyen los equipos de control, autoridades y personal técnico.

Duración estimada

Una vez iniciado, el sorteo dura aproximadamente 4 horas o más, dado que se van extrayendo números y premios en distintas categorías hasta completar el reparto total.

¿Dónde ver el sorteo en televisión?

RTVE —principalmente en La 1 y Canal 24 Horas— ofrece cobertura en directo completa del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad desde primera hora de la mañana. La señal incluye la extracción de las bolas, la narración de los premios por parte de los niños del Colegio de San Ildefonso y comentarios sobre las reacciones en el Teatro Real.

¿Dónde ver el sorteo online?

Si no puedes ver la televisión, Loterías y Apuestas del Estado y RTVE Play suelen ofrecer transmisión en directo por internet desde sus plataformas oficiales.

Esto permite seguir el sorteo en el móvil, tablet o ordenador en tiempo real. Además, muchas webs y servicios de noticias ofrecen actualizaciones minuto a minuto con los números premiados y los principales hitos del evento.

Consejos para no perderte nada