El pueblo de Catalunya donde más veces ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

Se acerca el 22 de diciembre, día en que se celebra el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad en el Teatro Real de Madrid.

Esta rifa reparte cada año millones de euros en diferentes puntos de España. Históricamente, hay sitios que han tenido más suerte que otros y se han llevado en más de una ocasión el primer premio, valorado en cuatro millones de euros.

Una localidad de Lleida

Sin tener en cuenta la ciudad de Barcelona, donde ha caído el gordo en 44 ocasiones desde que se celebra el sorteo, el pueblo de Catalunya que más suerte ha repartido es Sort (Pallars Sobirà, Lleida).

En esta pequeña localidad de poco más de 2.000 habitantes ha caído el Gordo en cuatro ocasiones, según datos de Europa Press.

Cuatro primeros premios

A principios de la década de los 2000, el primer premio de la lotería de Navidad tocó en Sort dos años consecutivos; en 2003 con el número 42473 y en 2004, con el 54600. Más tarde, en 2007 volvió a caer el Gordo en la localidad leridana; esta vez se llevó el premio el número 06381. La última vez que Sort repartió el primer premio fue en 2017, y el número premiado fue el 71198.

Estos cuatro primeros premios los repartió La Bruixa d’or, una de las administraciones de Lotería que más décimos vende en el país. A pesar de que se encuentra en el Pirineo catalán, esta administración vende muchos décimos gracias al servicio de venta online.

Tercer y cuarto puesto

Por detrás de Barcelona y Sort, Vic (Osona, Barcelona) ocupa el tercer lugar en el ranking de localidades de Catalunya donde más veces ha caído el Gordo de Navidad. Al igual que en Sort, en la capital de Osona ha tocado el primer premio en cuatro ocasiones: en 1972, 1988, 2005 y 2007.

En cuarto lugar, cierra la clasificación Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona), donde se repartió el primer premio en 1969, 1998 y en 2018.