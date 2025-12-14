Los psicólogos avisan: si te toca El Gordo de la Lotería de Navidad, ten cuidado con esto

Ganar el Gordo del Sorteo de Navidad, o cualquier otro premio importante que signifique un cambio sustancial en la vida financiera de una persona puede acarrear al afortunado ciertos riesgos psicológicos. Para mitigarlos puede ser recomendable hablar con un psicólogo, así como con un profesional de las finanzas. Ambos temas suelen estar relacionados y, en cualquier caso, no es más que buscar asesoramiento para salir de una situación sobrevenida para la que no se estaba preparado.

El síndrome de riqueza repentina

En términos clínicos de lo que estamos hablando es del síndrome de riqueza repentina, un conjunto de reacciones emocionales y psicológicas que puede experimentar una persona al recibir una gran suma de dinero de forma inesperada, ya sea por ganar la lotería, heredar una fortuna o recibir una recompensa significativa. Son efectos negativos que puede tener en la salud mental y en el bienestar de la persona una rápida transformación a mejor de su situación económica, el anhelo de muchos.

Establecer metas claras y realistas, así como rodearse de un círculo de apoyo de confianza, también puede ser fundamental para adaptarse de manera saludable a la nueva situación.

No serán todas las personas las que necesiten ayuda ante un giro de timón de este tipo, a favor en sentido económico, pero aquellas que la precisen lo que no deben hacer bajo ningún concepto es continuar con su vida como si nada les estuviera pasando.

Cuidado con estos síntomas

La clave es saber reconocer precisamente eso, que algo les está sucediendo. Presentar alguno de los siguientes síntomas debería ponerlas en alerta.