Los psicólogos avisan: si te toca El Gordo de la Lotería de Navidad, ten cuidado con esto
Ganar el Gordo del Sorteo de Navidad, o cualquier otro premio importante que signifique un cambio sustancial en la vida financiera de una persona puede acarrear al afortunado ciertos riesgos psicológicos. Para mitigarlos puede ser recomendable hablar con un psicólogo, así como con un profesional de las finanzas. Ambos temas suelen estar relacionados y, en cualquier caso, no es más que buscar asesoramiento para salir de una situación sobrevenida para la que no se estaba preparado.
El síndrome de riqueza repentina
En términos clínicos de lo que estamos hablando es del síndrome de riqueza repentina, un conjunto de reacciones emocionales y psicológicas que puede experimentar una persona al recibir una gran suma de dinero de forma inesperada, ya sea por ganar la lotería, heredar una fortuna o recibir una recompensa significativa. Son efectos negativos que puede tener en la salud mental y en el bienestar de la persona una rápida transformación a mejor de su situación económica, el anhelo de muchos.
Establecer metas claras y realistas, así como rodearse de un círculo de apoyo de confianza, también puede ser fundamental para adaptarse de manera saludable a la nueva situación.
No serán todas las personas las que necesiten ayuda ante un giro de timón de este tipo, a favor en sentido económico, pero aquellas que la precisen lo que no deben hacer bajo ningún concepto es continuar con su vida como si nada les estuviera pasando.
Cuidado con estos síntomas
La clave es saber reconocer precisamente eso, que algo les está sucediendo. Presentar alguno de los siguientes síntomas debería ponerlas en alerta.
- Estrés y ansiedad: Un cambio brusco en la situación financiera de una persona puede generar un estrés considerable. Es posible sentirse abrumado por la responsabilidad de administrar una suma de dinero tan grande, o por la preocupación de cómo sus vidas cambiarán y cómo reaccionarán los demás ante su nueva situación económica.
- Preocupaciones por las relaciones interpersonales: El dinero puede alterar las dinámicas familiares y sociales. Algunas personas pueden sentir que los demás esperan que les den dinero o, incluso, que se aprovechen de su buena suerte. Esto puede generar tensiones en las relaciones con amigos, familiares y conocidos.
- Aislamiento social: Algunos ganadores de premios pueden experimentar sentimientos de aislamiento debido a que ya no se sienten conectados con su círculo social habitual, que puede no tener la misma capacidad económica. Esto puede llevar a una desconexión emocional o a la sensación de que no entienden su nueva situación.
- Culpa o vergüenza: En algunas culturas, ganar una gran cantidad de dinero, debido al azar y no merced al esfuerzo del trabajo personal, puede generar sentimientos de culpa, especialmente si la persona siente que no "merece" esa suerte. Además, algunas personas pueden sentirse incómodas al disfrutar de un lujo excesivo mientras otros lidian con dificultades económicas.
- Adicción al dinero y al consumo: El acceso a grandes sumas de dinero puede llevar a algunos individuos a desarrollar comportamientos compulsivos, como gastar de más, invertir sin planificación o, incluso, caer en adicciones relacionadas con el juego o el consumo de bienes materiales.
- Pérdida de motivación: Para algunas personas, un cambio drástico en su situación financiera puede llevar a una pérdida de propósito o motivación en la vida. Esto puede desencadenar una sensación de vacío existencial, especialmente si su identidad estaba ligada a su trabajo o a sus metas previas.
- Dificultades para tomar decisiones: Un premio grande puede hacer que las personas duden sobre cómo gestionar el dinero, qué hacer con su vida o cómo vivir siendo coherente con sus valores. El miedo a tomar malas decisiones y perder la fortuna puede generar ansiedad.
- Impacto en la salud mental a largo plazo: A pesar de la felicidad inicial, algunas personas pueden sufrir episodios o etapas de depresión, ansiedad o trastornos del sueño debido a la presión constante de manejar grandes sumas de dinero y sus consecuencias.
