Este es el número de la Lotería de Navidad 2025 que deberías comprar según tu horóscopo

Manuela Valdés
La Lotería de Navidad tiene mucho de supersticiones. Muchos jugadores tienen sus rituales y costumbres a la hora de comprar décimos para el sorteo. Algunos se guían por las vibraciones que les da un número concreto, otros recurren a los videntes y sus predicciones. Sin embargo, las estrellas también pueden esconder el número indicado. El número de la suerte que corresponde a tu signo zodiacal puede guiarte para encontrar el décimo ideal, el que te dé las mejores vibraciones. La energía que desprende tu signo también puede ser clave.
Aries
Es un signo de fuego y no teme arriesgarse, una buena característica a la hora de jugar a la lotería. Pero esta temporada, aparte de su iniciativa y coraje, Aries se ve influenciado por una buena energía cósmica, que le aportará una racha de suerte inusual, sobre todo en el ámbito financiero.
El número de la suerte es el 5.
Tauro
Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por su estabilidad y paciencia, una energía que podría ser provechosa para ganar el primer premio, ya que podría traducirse en una mejor elección de número. Por otro lado, Tauro es un signo de tierra regido por el planeta Venus, y esto le otorga una conexión especial con el dinero y la abundancia.
El número de la suerte es el 12.
Géminis
Personas aventureras que se apuntan a lo que sea, a la par que reflexivas e indecisas a la hora de tomar decisiones.
El número de la suerte es el 3.
Cáncer
Este signo es el único que está regido por un satélite, hecho que le otorga algunas características distintas a los otros signos del zodiaco. Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer están regidas por la luna, y esto les otorga un gran sentido de la intuición. Guiarse por corazonadas puede ser una buena manera de acertar el número de la lotería, y estas personas son expertas en ello.
El número de la suerte es el 2.
Leo
Otro de los signos de fuego con suerte estas Navidades es Leo. Aparte de su impulso, este signo, regido por el sol, suele ser el centro de atención y, ganar la lotería este año podría ser una forma de demostrarlo.
El número de la suerte es el 9.
Virgo
Los Virgo, signo mutable y de tierra, se caracterizan por su espíritu crítico y paciencia. Personas reservadas, aplican la lógica y son metódicos, capaces de analizar las situaciones más complejas con una claridad pasmosa.
El número de la suerte es el 17.
Libra
Igual que Tauro, Libra es un signo regido por Venus, hecho que le vincula estrechamente con la belleza, el arte y la abundancia. Este año, si la gente nacida en este signo se deja llevar por la energía de Venus, podría ver cómo la suerte le sonríe de cara a ganar la lotería de Navidad.
El número de la suerte es el 6.
Escorpio
Regido por Plutón, los escorpio tienen una gran conexión con la transformación y el poder. Las personas nacidas bajo este signo tienen mucha habilidad para profundizar en lo desconocido, hecho que les podría aportar una visión distinta de la lotería y llevarlos a tomar una mejor elección de número.
El número de la suerte es el 8.
Sagitario
Signo regido por Júpiter, el planeta de la abundancia y la suerte. Las personas sagitario ya tienen más suerte habitualmente que el resto de signos, pero esta temporada podría ser que el planeta le aporte un empujón extra para ser uno de los afortunados de ganar la lotería de Navidad.
El número de la suerte es el 4.
Capricornio
Signo cardinal y de tierra, las personas capricornio se caracterizan por ser prudentes y prácticos en todos los asuntos que les conciernen. Personas trabajadoras, responsables y dispuestas a persistir lo que haga falta para conseguir su objetivo.
El número de la suerte es el 23.
Acuario
Es un signo de agua, por lo tanto, comparte una parte del sentido de la intuición de Cáncer y, aparte, está regido por Urano, el planeta de la innovación y la sorpresa. La mezcla entre intuición y sorpresa podría ser la combinación ideal para hacer de Acuario el signo ganador.
El número de la suerte es el 23.
Piscis
Para los Piscis, el dinero es un medio, no un objetivo. El carácter intuitivo y empático hace que te atraiga más el mundo espiritual que el material. Al vivir de una manera más emocional que racional, más guiados por el instinto que por la lógica, deberán hacer caso a las vibraciones para comprar un décimo.
El número de la suerte es el 7.
