Los 8 signos del zodiaco que tienen más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad 2025

Con la llegada de la Lotería de Navidad, todas las pistas son bienvenidas a la hora de averiguar las posibilidades de que te toque el primer premio.

Para muchos, los signos del zodiaco son conocidos por poder llegar a predecir el futuro según la alineación de los astros. Aunque no hay evidencia científica de que estos tengan relación con la suerte o la fortuna, muchos son los que creen que el cosmos realmente puede influir en la vida de uno.

Este año hay ocho signos del zodiaco que podrían tener más posibilidades de ganar la lotería, ya sea por el movimiento de las estrellas o de los planetas.

Aries

Es un signo de fuego y no teme arriesgarse, una buena característica a la hora de jugar a la lotería. Pero esta temporada, aparte de su iniciativa y coraje, Aries se ve influenciado por una buena energía cósmica, que le aportará una racha de suerte inusual, sobre todo en el ámbito financiero.

Tauro

Las personas nacidas bajo este signo se caracterizan por su estabilidad y paciencia, una energía que podría ser provechosa para ganar el primer premio, ya que podría traducirse en una mejor elección de número. Por otro lado, Tauro es un signo de tierra regido por el planeta Venus, y esto le otorga una conexión especial con el dinero y la abundancia.

Cáncer

Este signo es el único que está regido por un satélite, hecho que le otorga algunas características distintas a los otros signos del zodiaco. Las personas nacidas bajo el signo de Cáncer están regidas por la luna, y esto les otorga un gran sentido de la intuición. Guiarse por corazonadas puede ser una buena manera de acertar el número de la lotería, y estas personas son expertas en ello.

Leo

Otro de los signos de fuego con suerte estas Navidades es Leo. Aparte de su impulso, este signo, regido por el sol, suele ser el centro de atención y, ganar la lotería este año podría ser una forma de demostrarlo.

Libra

Igual que Tauro, Libra es un signo regido por Venus, hecho que le vincula estrechamente con la belleza, el arte y la abundancia. Este año, si la gente nacida en este signo se deja llevar por la energía de Venus, podría ver cómo la suerte le sonríe de cara a ganar la lotería de Navidad.

Escorpio

Regido por Plutón, los escorpio tienen una gran conexión con la transformación y el poder. Las personas nacidas bajo este signo tienen mucha habilidad para profundizar en lo desconocido, hecho que les podría aportar una visión distinta de la lotería y llevarlos a tomar una mejor elección de número.

Sagitario

Signo regido por Júpiter, el planeta de la abundancia y la suerte. Las personas sagitario ya tienen más suerte habitualmente que el resto de signos, pero esta temporada podría ser que el planeta le aporte un empujón extra para ser uno de los afortunados de ganar la lotería de Navidad.

Acuario

Es un signo de agua, por lo tanto, comparte una parte del sentido de la intuición de Cáncer y, aparte, está regido por Urano, el planeta de la innovación y la sorpresa. La mezcla entre intuición y sorpresa podría ser la combinación ideal para hacer de Acuario el signo ganador.

Según la astrología estos podrían ser los signos más afortunados. Sin embargo, el sorteo sigue siendo completamente aleatorio y el afortunado podría formar parte de cualquier otro signo.