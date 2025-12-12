Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido tras robar 30 décimos de lotería y darse a la fuga en El Prat de Llobregat

Décimos de la Lotería de Navidad

Décimos de la Lotería de Navidad / Ana Escobar

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre acusado de robar 30 décimos de lotería en el Prat de Llobregat. El cuerpo ha informado este viernes del arresto, que se produce a 10 días exactos del sorteo extraordinario de Navidad.

La policía ha explicado que el sospechoso trató de huir con el botín después de apropiárselo. Lo hizo tras sustraer los boletos a un vendedor de lotería. Una vez se hizo con los décimos, escapó corriendo, afirman los Mossos.

El cuerpo comenta que persiguió al presunto ladrón, hasta que logró apresarlo. Los agentes consiguieron detenerlo con ayuda ciudadana. Los Mossos han añadido un mensaje irónico en las redes sociales donde han dado cuenta de la detención. "Así nunca le tocará el Gordo", ha escrito la policía en su perfil de X.

