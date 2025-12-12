El aviso de Gonzalo Bernardos sobre la Lotería de Navidad: 'Os lo repartís y os olvidáis de todo'

El 18 de diciembre de 1812 se celebró el primer sorteo de la Lotería Nacional en España en Cádiz. Se llevó a cabo para obtener ingresos para la campaña militar contra los franceses, y el Gordo cayó en el número 03604, con un premio de cuatro mil pesetas.

Desde entonces, es uno de los juegos de azar más populares del país. El Sorteo de Navidad es uno de los eventos más esperados del año y es que muchos españoles están atentos el 22 de diciembre esperando ser el portador del Gordo.

Este año el sorteo de Lotería de Navidad reparte 2.772 millones de euros entre todos los premios, una cifra histórica. El premio Gordo de la Lotería repartirá 4 millones de euros a la serie, es decir, 400.000 euros por décimo.

Cabe recordar que en caso de que seas uno de los afortunados que recibe un premio, es una alegría inmensa, pero también hay que tener en cuenta otros aspectos económicos.

La opinión de Gonzalo Bernardos sobre la Lotería de Navidad 2025

Gonzalo Bernardos explicó hace un tiempo en 'Más Vale Tarde' qué es lo que hay que hacer en caso de que un décimo salga premiado: "Si te toca el Gordo, Hacienda te deja 360.000 euros, de los que te quita el 20%, que son 72.000. De lo que te queda, si tienes el décimo repartido, os lo repartís y os olvidáis de todo".

El economista afirmó que este porcentaje irá a parar a Hacienda, ya que se lleva una "retención", y que, por lo tanto, no hay que "hacer nada" en cuanto a la Renta.