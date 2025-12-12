Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025

La Lotería de Navidad es mucho más que un sorteo para buena parte de la ciudadanía. Se ha consolidado como un ritual colectivo que cada año une a millones de personas. Ya sea en ventanilla, por internet o en participaciones, lo importante es comprar con tiempo y conservar bien el décimo por si se confirman las ilusiones de que sea el Gordo (o uno de los grandes premios).

Y pese a que la cita en la que los bombos empiecen a girar es el 22 de diciembre, todos los jugadores comparten la misma ilusión desde semanas y meses previos al sorteo. Pero antes de dar rienda suelta a las emociones, conviene seguir unos consejos para la adquisición de los décimos o participaciones:

Seguir la tradición: adquirir el número en administraciones físicas

Las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado comienzan a vender los décimos del Sorteo de Navidad a mediados de julio. Comprar los números en persona es todavía la elección preferida de quienes buscan mantener la tradición: ver el décimo, tocarlo, pedir un número por una corazonada al verlo en la administración.

Hay administraciones que, además, acumulan gran demanda por su historial de premios, lo que las convierte en destino para largas colas, especialmente en diciembre.

Compra 'on line': la opción más rápida y segura

La vía digital se está confirmando en los últimos años como una alternativa cómoda y segura. Hay dos opciones: la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde se emiten resguardos digitales asociados a la cuenta del usuario, y las webs de administraciones autorizadas, donde se pueden comprar décimos físicos que se pueden enviar por correo certificado o quedar custodiados en la propia administración

Además de la seguridad, tiene la gran ventaja de poder adquirir el décimo sin desplazamientos y evitar colas.

Compartir la suerte con participaciones y peñas

Es muy tradicional también recurrir a participaciones o grupos organizadas por asociaciones, colegios, empresas o clubs, en los que se compran uno o varios décimos completos y se dividen en fracciones, de manera que se puede participar en ese número con desembolsos más pequeños y la suerte queda más repartida.

Para estos casos, es imprescindible conservar el resguardo y asegurarse de que se identifica claramente la entidad emisora, el número jugado y la cantidad aportada.

Supersticiones, tradiciones o el caprichoso azar

Las matemáticas dejan claro que todos los números tienen las mismas probabilidades de salir premiados, pero esa máxima choca en ocasiones con el factor irracional del comprador, que puede recurrir a fechas señaladas, terminaciones a las que se les tiene cariño, incluso sueños u otras pulsiones o corazonadas. En el caso de que se busque un número concreto, lo recomendable es comprar con antelación y evitar el chasco de quedarse sin el deseado número.

Para evitar que la oferta se reduzca, largas colas o webs saturadas, lo ideal es comprar a principios de diciembre como muy tarde.

Seguridad: dejar el décimo a buen recaudo y conservarlo

En el caso de comprar un décimo físico, conviene guardarlo en un lugar seguro y hacer una fotografía por ambas caras. Si se compra por internet, hay que asegurarse de tener acceso al resguardo digital o de que la plataforma custodia el décimo correctamente. En caso de robo o pérdida, es fundamental efectuar la denuncia de forma inmediata.