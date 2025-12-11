Con el método de este experto ganarás el Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El estadounidense Richard Lustig, nacido en 1950, saltó a la fama por ganar siete grandes premios de la lotería del estado entre los años 1993 y 2010, con los que amontonó una cifra aproximada de un millón de dólares (más de 950.000 euros).

Antes de fallecer en 2018, Lusting escribió el libro 'Aprenda a aumentar sus posibilidades de ganar la lotería', donde revelaba sus mejores trucos para hacerse millonario y, de paso, engrosaba sus ya considerables arcas.

Algunos de los trucos que Lustig da en su libro pueden parecer de Perogrullo, pero, aun siendo obvios, conviene recordarlos para ayudar a ganar la Lotería de Navidad:

Diversificar Para empezar, el autor recomienda comprar cuantos más boletos mejor, en vez de hacer apuestas de mayores cantidades. De esta manera, siguiendo la regla de "mejor un poco de todo que mucho de nada", se amplían las probabilidades de hacerse con alguno de los premios, aunque la cuantía en caso de conseguirla quede más limitada.

Participaciones Siguiendo con el principio anterior, una buena forma de diversificación pasa por las participaciones: jugar con una peña o grupo de amigos, para gastar menos y hacer apuestas múltiples y mayores.

Evitar fechas Quizás nunca te habías parado a pensarlo, pero muchas personas optan por elegir décimos con una fecha. Por ello, elegir números mayores de 31 para evitar fechas, que son las cifras más elegidas y así, si te toca, que el premio no se reparta, puede ser la mejor de las opciones a la hora de probar suerte en la lotería.

Sorteos menores Juega en sorteos menores y que tengan botes más pequeños, puesto que participarán menos personas. En el caso de la Lotería de Navidad, se trata de un sorteo extraordinario, aunque existen otras opciones el resto del año en las que esta recomendación puede aplicarse sin inconvenientes.

Constancia en las apuestas Por último, se aconseja hacer siempre las mismas apuestas e intenta que no sean números consecutivos. El sistema de probabilidades aumenta si los números elegidos no tienen la misma terminación ni empiezan igual, sin que haya una explicación lógica o matemática para ello.

Por último, ten en cuenta que es más probable que te caiga un meteorito encima que que ganes la Primitiva. Y eso teniendo en cuenta que en la Primitiva, la probabilidad de tener los seis números es de una entre 13,9 millones, mientras que el primer premio del Sorteo de Navidad solo toca a un décimo de cada 31 millones. Así que sí, también hay más probabilidades de que te caiga un rayo que de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad, puesto que un rayo te caerá una vez de cada 3 millones.