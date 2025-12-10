Así puedes cobrar la Lotería de Navidad 2025 por Bizum

Con cada Sorteo de Navidad vuelven las mismas preguntas: ¿Cómo cobro mi premio? ¿Puedo hacerlo por Bizum? La respuesta actualmente es sí, pero solo en determinadas condiciones. Si resultas agraciado con un premio pequeño, cobrar tu décimo de la Lotería de Navidad 2025 por Bizum puede ser la opción más cómoda y ágil.

Cuándo cobrar por Bizum la Lotería de Navidad

Según la normativa de Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), los premios inferiores a 2.000 € por décimo o resguardo pueden cobrarse en cualquier administración autorizada, y el pago puede realizarse en metálico o mediante Bizum.

Eso incluye premios como pedrea, reintegros, aproximaciones, terminaciones o cualquier premio cuyo importe quede por debajo de ese límite.

Cómo cobrar paso a paso con Bizum

Activa Bizum en tu app bancaria

Asegúrate de que tienes Bizum operativo en la aplicación de tu banco y con tu número asociado.

Lleva tu décimo premiado a la administración

El décimo (o resguardo) debe presentarse físicamente en la administración de loterías donde vayas a cobrar.

Solicita el cobro vía Bizum

Indica al lotero que quieres cobrar mediante Bizum. Él generará el proceso correspondiente.

Genera el código QR desde tu banco

Desde la app de tu banco, genera el código Bizum-QR, válido durante unos minutos, para identificarte y autorizar la transferencia.

El lotero escanea el QR y se acredita el premio

Tras verificar el décimo, el lotero escanea el código y la cantidad se ingresa en tu cuenta bancaria casi al instante. Recibirás la confirmación por SMS.

Este sistema es gratuito (no hay comisiones adicionales).

¿Qué pasa si el premio supera los 2.000 euros?

Para premios iguales o superiores a 2.000 €, Bizum no está permitido como método de cobro. En ese caso, debes acudir a entidades bancarias autorizadas —en 2025 suelen ser BBVA o CaixaBank— o a una delegación territorial oficial de SELAE.

Por lo tanto, Bizum solo sirve para los premios modestos, no para los gordos del sorteo.

Plazo máximo para cobrar

El plazo para reclamar tu premio empieza el día después del sorteo y dura tres meses. Para el sorteo 2025, el límite para cobrar (sea por Bizum, banco o administración) será finales de marzo de 2026. Pasada esa fecha, el derecho a cobrar caduca y el importe deja de ser reclamable.

Qué tener en cuenta si vas a cobrar por Bizum