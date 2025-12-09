Este es el número de la Lotería de Navidad que tocar en 2025 según ChatGPT

Cada diciembre, la Lotería de Navidad despierta un mundo de rituales y supersticiones. La gente acude a sus administraciones favoritas, elige números repletos de significado -para él mismo o teniendo en cuenta los eventos que han marcado el año- y confía en aquellos que parecen leer el destino.

Más allá de lo que dicen los videntes, la irrupción de la IA hace que una parte de la población también pregunte a ChatGPT cuál será el número que ganará este año el primer premio de la Lotería de Navidad, aunque este advierte de que "todos tienen la misma probabilidad de salir" y que "según expertos en estadística, no tienen sentido las supersticiones de que ciertos números vayan a ser premiados más que otros.

La estadística dice que el número 5 es el reintegro del primer premio, conocido comúnmente como 'El Gordo', más repetido a lo largo de toda la historia del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional que se celebrará el próximo 22 de diciembre en el Teatro Real, al haber resultado agraciado en un total de 32 ocasiones. Le siguen el número 4 y el 6, con 27 ocasiones cada uno.

En cambio, la terminación menos afortunada en este tradicional sorteo navideño vuelve a ser el número 1 (ocho ocasiones), seguido del 2 (trece ocasiones) y del 9 (un total de 16 ocasiones), según datos facilitados por Loterías y Apuestas del Estado (LAE). También cabe destacar los números 15.640, 20.297y 33.728, que han salido más de una vez como El Gordo.

La predicción de ChatGPT, según la estadística

Basándonos en la estadística histórica de terminaciones y números más repetidos, estos son los 5 números de ChatGPT para la Lotería de Navidad.

40728 – termina en 8, otra de las terminaciones históricas.

61234 – termina en 4, muy repetida en El Gordo.

19876 – termina en 6, también frecuente en la historia.

33728 – número que ya ha salido anteriormente como El Gordo.

Aunque vuelve a recordar que "no garantizan premio alguno, pero combinan terminaciones históricas y números premiados antes"

Las 10 propuestas "arriesgadas" de ChatGPT