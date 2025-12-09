Las cinco ciudades con más probabilidades de ganar la Lotería de Navidad

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

22 de diciembre

Cristina Sebastián

Como cada 22 de diciembre, se celebra en el Teatro Real de Madrid el tradicional sorteo de la Lotería de Navidad.

Los décimos para participar en el sorteo se venden en administraciones de todo el país; sin embargo, hay ciudades que estadísticamente tienen más posibilidades de ganar el Gordo.

Las cinco ciudades

Históricamente, Madrid y Barcelona son las ciudades donde más veces ha caído el primer premio del sorteo de Navidad, valorado en 4.000.000 euros cada serie. En la primera han sido 84 veces las que ha tocado el Gordo, mientras que en la segunda ha caído en 44 ocasiones, según datos de Europa Press.

Por detrás de las dos ciudades más grandes de España encontramos Sevilla, donde ha tocado en 19 ocasiones, y un escalón por debajo se sitúan Bilbao y València con 16 y 15 primeros premios, respectivamente.

Administraciones con más suerte

Si miramos las administraciones que más suerte han repartido a lo largo de la historia destaca la famosa Doña Manolita, ubicada en el centro de Madrid. Es una de las administraciones donde más décimos de Navidad se venden y ha repartido el primer premio en 76 ocasiones.

En segundo lugar, se encuentra la administración de La Bruixa D’Or, situada en Sort (Lleida). Es uno de los puntos de venta que más decimos vende cada año, gracias a su servicio de venta 'online' que supone el 86% de las ventas totales.

Cierra el podio la administración de lotería Valdés en Barcelona que ha repartido el Gordo hasta 7 veces.

Posibilidades reales de ganar la lotería

La probabilidad de ganar el primer premio del sorteo de Navidad es muy reducida. Un profesor de matemática aplicada en la Universidad CEU San Pablo asegura que la posibilidad de salir sin nada del sorteo es de un 86%.

Llegados a este punto, mucha gente se conforma con el reintegro: según afirma el mismo profesor, la probabilidad de que toque la devolución es de un 9%.

