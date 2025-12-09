Cómo cobrar mi décimo de la Lotería de Navidad

Si tu décimo resulta premiado en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, debes saber dónde, cómo y hasta cuándo puedes pedir el dinero que has ganado. Aquí tienes toda la información actualizada para este año 2025.

¿Cuándo caduca el premio?

El derecho a cobrar los premios de la Lotería de Navidad tiene un plazo limitado: tres meses desde el día siguiente al sorteo. Esto significa que, si el sorteo se celebra el 22 de diciembre de 2025, tendrás hasta finales de marzo de 2026 para reclamar. Pasado ese plazo, el premio caduca y pierdes el derecho a cobrarlo. Es importante guardar el décimo premiado —o su resguardo si fue online— en buen estado, y presentarlo dentro del plazo.

Dónde cobrar premios de hasta 2.000 € por décimo

Si tu premio es pequeño —menos de 2.000 €— puedes acudir a cualquier administración de Loterías adherida a la red oficial. Allí suelen dar el dinero en metálico, directamente en caja. Es la opción más rápida y cómoda para premios modestos (pedrea, terminaciones, reintegros o premios menores).

Dónde cobrar premios superiores a 2.000 €

Para premios grandes —tercer premio, segundo, Gordo, cuartos, quintos si tienes varios décimos, etc.— el cobro debe realizarse en una entidad bancaria autorizada o en una delegación territorial de la entidad estatal.

Generalmente, los bancos adheridos al convenio están preparados para gestionar estas operaciones: retienen automáticamente el importe del impuesto correspondiente y dan el resto al agraciado. En 2025 sigue vigente este procedimiento.

¿Y si has comprado el décimo online?

Si has adquirido tu décimo a través de la web oficial de Loterías, el proceso es distinto:

Los premios menores se acreditan directamente en tu cuenta virtual —la que usas para jugar—.

—la que usas para jugar—. Los premios mayores —superiores a 2.000 €— se ingresan mediante transferencia bancaria a la cuenta que tú hayas registrado en tu perfil.

En ambos casos, no necesitas acudir físicamente a ninguna administración, pero sí guardar los correos de confirmación y el resguardo digital.

Qué documentos necesitas para cobrar

Para presentar el premio debes llevar:

El décimo premiado o resguardo en buen estado.

o resguardo en buen estado. Tu DNI o documento oficial de identidad .

. En caso de décimo compartido o participación colectiva: un documento que acredite qué parte del premio te corresponde .

. En premios grandes: la cuenta bancaria donde se ingresará el importe neto.

Consejos útiles para cobrar sin problemas